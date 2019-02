Lýsti því stórkostlega þegar kötturinn hljóp inn á völlinn: ,,Er ég ennþá í loftinu?“

Það þurfti að stöðva leik Everton og Wolves í ensku úrvalsdeildinni í gær í heilar fjórar mínútur.

Gylfi Þór Sigurðsson og félagar fengu Wolves í heimsókn en töpuðu leiknum nokkuð illa 3-1.

Í síðari hálfleik þurfti að stöða leikinn í dágóðan tíma en köttur hafði náð að gera sér leið inn á völlinn.

Kötturinn hljóp út um allt á Goodison Park en enginn öryggisvörður náði að stöðva hann.

Lýsandinn John Acres bauð upp á algjöran gullmola í beinni er hann lýsti leiknum fyrir the BBC.

Acres lýsti fyrir hlustendum hvað kötturinn væri að gera og lét eins og hann væri að tala um áhugaverðasta hlut í heimi!

,,Er ég ennþá í loftinu?“ sagði Acres undir lokin eins og má heyra hér fyrir neðan.

Absolutely hilarious commentating from John Acres on #finalscore on #BBC 😂😂

MUST LISTEN#barclayspremierleague #premierleague #football pic.twitter.com/Fa24Ja5LwI

— Lewis Alexander Baxter (@LewisABaxter1) 2 February 2019