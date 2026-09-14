Lést sautján ára eftir að hann hékk úr bíl á meðan kærastan tók upp á Snapchat

Hinn sautján ára gamli Alfie Lovett lést í bílslysi í Durham á Englandi, þegar málavextir voru kannaðir nánar kom í ljós að ástæðan var sú að hann hékk hálfur út úr bílnum á meðan kærastan hans, Mia Howarth, var að taka hann upp á Snapchat.
Lovett og Howarth voru að keyra á afskekktum vegi 12. september 2023 í Peugeot-bifreið. Hún var á rúmlega 50 kílómetra hraða þegar hún missti stjórn á bílnum og klessti vegg. Lovett lést á staðnum.
Hún játaði brotið fyrir dómi, að hún hafi verið að taka hann upp á samskiptaforritinu Snapchat á meðan hann sat í glugganum. Lovett hafði orðið faðir einungis tólf vikum áður en hann lést.
Howarth var handtekin fyrir athæfið og upphaflega dæmd í þriggja ára fangelsi. Nú hefur dómnum verið áfrýjað og var refsingin þyngd í fjögur og hálft ár. Glenn Parsons, lögmaður hennar, hefur nú mótmælt harðlega dómnum. Málið sé einn stór harmleikur og Howarth sé eyðilögð yfir að hafa valdið dauða Lovett, hún hafi beðið hann um að setjast aftur inn í bílinn og spenna sig í belti.