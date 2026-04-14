Þetta er líklega elsta górilla heims

Af því tilefni fékk Fatou veglegt grænmetisborð sem innihélt meðal annars kirsuberjatómata, rauðrófur, blaðlauk og salat, sem hún gæddi sér á í rólegheitum í sínu eigin gerði.
Fatou kom til Vestur-Berlínar árið 1959 en talið er að hún hafi þá verið um tveggja ára gömul. Nákvæm fæðingardagsetning hennar er ekki þekkt, en dýragarðurinn hefur þó ákveðið að 13. apríl sé opinber afmælisdagur hennar.
Górillur lifa að jafnaði í 35 til 40 ár í náttúrunni, en geta náð mun hærri aldri í haldi manna. Aldur Fatou þykir því einstakur og er hún að líkindum elsta górilla heims.
Samkvæmt heimsmetabók Guinnes fæddist Fatou í Vestur-Afríku árið 1957. Saga hennar er um margt merkileg því heimildir herma að franskur sjómaður hafi flutt hana frá Afríku og síðar notað hana sem greiðslu fyrir skuld á bar í Marseille í Frakklandi. Franskur dýrasali hafi síðan keypt hana og selt áfram til dýragarðsins í Berlín.
Á efri árum hefur Fatou kosið að halda sig til hlés frá öðrum górillum garðsins og býr hún nú ein í sérstöku gerði. Hún hefur misst tennurnar og glímir við væga liðagigt auk heyrnarskerðingar.
Þrátt fyrir það segir Christian Aust, yfirmaður í Berlínardýragarðinum, að hún sé enn mjög vingjarnleg og eigi góð samskipti við starfsfólk dýragarðsins.