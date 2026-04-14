Þriðjudagur 14.apríl 2026

Þetta er líklega elsta górilla heims

Þriðjudaginn 14. apríl 2026 19:30

Fatou gerði vel við sig á afmælisdaginn í gær. Mynd/Getty

Górillan Fatou, sem talin er elsti górilla heims í haldi manna, fagnaði 69 ára afmæli sínu í dýragarðinum í Berlín í gær með sérstakri afmælisveislu.

Af því tilefni fékk Fatou veglegt grænmetisborð sem innihélt meðal annars kirsuberjatómata, rauðrófur, blaðlauk og salat, sem hún gæddi sér á í rólegheitum í sínu eigin gerði.

Fatou kom til Vestur-Berlínar árið 1959 en talið er að hún hafi þá verið um tveggja ára gömul. Nákvæm fæðingardagsetning hennar er ekki þekkt, en dýragarðurinn hefur þó ákveðið að 13. apríl sé opinber afmælisdagur hennar.

Górillur lifa að jafnaði í 35 til 40 ár í náttúrunni, en geta náð mun hærri aldri í haldi manna. Aldur Fatou þykir því einstakur og er hún að líkindum elsta górilla heims.

Samkvæmt heimsmetabók Guinnes fæddist Fatou í Vestur-Afríku árið 1957. Saga hennar er um margt merkileg því heimildir herma að franskur sjómaður hafi flutt hana frá Afríku og síðar notað hana sem greiðslu fyrir skuld á bar í Marseille í Frakklandi. Franskur dýrasali hafi síðan keypt hana og selt áfram til dýragarðsins í Berlín.

Á efri árum hefur Fatou kosið að halda sig til hlés frá öðrum górillum garðsins og býr hún nú ein í sérstöku gerði. Hún hefur misst tennurnar og glímir við væga liðagigt auk heyrnarskerðingar.

Þrátt fyrir það segir Christian Aust, yfirmaður í Berlínardýragarðinum, að hún sé enn mjög vingjarnleg og eigi góð samskipti við starfsfólk dýragarðsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Þetta er líklega elsta górilla heims
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Skemmtisiglingin breyttist í martröð og nú hefur 16 ára drengur verið ákærður fyrir að nauðga og bana stjúpsystur sinni
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Kviðdómur fékk að heyra hrollvekjandi símtal morðingjans við móður sína
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Ísraelsmenn brjálaðir út í Spánverja
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
„Djöfullinn er til, hann er innra með mér, og ég borðaði mömmu”
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Reyndi að lina þjáningar móður sinnar – endaði í tveggja ára martröð
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Mannránið sem hélt Spáni í heljargreipum í 900 daga
Pressan
Í gær
Vel hafi mátt koma í veg fyrir hryllinginn á dansnámskeiðinu

Mest lesið

Virtur flugstjóri tjáir sig um Icelandair-málið: „Flug snýst um öryggi, aga og dómgreind“
Sigurður Kári telur að þetta skýri afsögn Guðmundar Inga úr Flokki fólksins – „Mjög óvenjuleg í öllum skilningi“
Frambjóðandi Viðreisnar bendir á lóðir til að leysa bílastæðamál miðbæjarins – Tvær þeirra tilheyra Laugardal
Sjómaður geldur fyrir gamlar syndir – Sankaði að sér vopnum
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”

Nýlegt

Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Opnar á það að fara frá Arsenal í sumar og gæti haldið heim
Leikkona sakar Katy Perry um kynferðisbrot – „Nuddaði viðbjóðslegu píkunni sinni á andlitið á mér“
Virtur flugstjóri tjáir sig um Icelandair-málið: „Flug snýst um öryggi, aga og dómgreind“
„Af hverju er verið að berjast fyrir pylsum í skólum og helst án allra takmarkana – en ekki fyrir betri næringu?“
Aston Villa skoðar markvörð City – Vilja reyna að selja Martinez í sumar
Pressan
Í gær
Sérfræðingur segir að þessi sitjandi staða geti valdið banvænum blóðtappa
Pressan
Í gær

Stundaði kynlíf með eineggja tvíburum – Ekki hægt að skera úr um faðernið

Stundaði kynlíf með eineggja tvíburum – Ekki hægt að skera úr um faðernið
Pressan
Í gær
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kúba undirbýr sig undir árás frá Bandaríkjunum – „Ef við þurfum að deyja, þá deyjum við“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Viktor Orbán viðurkennir ósigur

Viktor Orbán viðurkennir ósigur
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin

Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár

Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár
Pressan
Fyrir 2 dögum
Langur svefn getur leitt til þyngdartaps
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna er mikilvægt að halda heimilinu hreinu og vel viðhöldnu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur

Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur
Pressan
Fyrir 2 dögum

Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“

Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þessi lyf á ekki að taka með kaffi

Þessi lyf á ekki að taka með kaffi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Pressan
Fyrir 2 dögum

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin

Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km
Pressan
Fyrir 3 dögum
Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann