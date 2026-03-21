Þetta áttu aldrei að spyrja gervigreind um

Cnet skýrir frá þessu og segir að gervigreindarforrit séu þjálfuð til að veita skjót og velorðuð svör, oft með miklum vingjarnleika.
En þetta getur orðið vandamál þegar kemur að spurningum um innbústryggingu, öryggi varðandi bruna, eftirlitsútbúnað eða virkar ógnir.
Gervigreind getur sett fram smáatriði sem virðast trúleg en eru röng. Gott dæmi um þetta fullyrðing um að Tesla geti tengt sig við öryggiskerfi heimilisins.
Í gróðureldum, flóðum og stormum hafa notendur reynt að fá skýr svör um áhættu og þróun. Gervigreindin getur í besta falli vísað til yfirvalda og staðarupplýsinga en getur ekki komið með reglulegar uppfærslur varðandi stöðuna en slíkt er nauðsynlegt þegar aðstæðurnar eru hættulegar. Í raun er maður að sóa tíma ef maður leitar ráða við þessu hjá gervigreindinni á meðan aðstæðurnar breytast sí og æ.
Þegar gervigreind er spurð um öryggi framleiðenda getur hún komið með yfirlit yfir fyrirtæki en getur yfirsést mikilvægir atburðir, hún getur ruglast á dagsetningum og sleppt því að taka mikilvægar upplýsingar með.