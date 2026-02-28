Svona sér maður hvort fólk er stjórnsamt

Það er því mikilvægt að geta borið kennsl á svona fólk til að varðveita sjálfstæðið og tryggja betra samband við annað fólk. El Mundo skýrir frá þessu og segir að eins og nafnið bendir til, þá hafi stjórnsamt fólk þörf fyrir að hafa stjórn á öllu, allt frá samböndum fólks til ákvarðana, tilfinninga og aðstæðum sem það lendir í.
Sérfræðingar hjá sálfræðistofunni CPA Psicólogos segja þetta oft eiga rætur að rekja til þess að viðkomandi þjáist af litlu sjálfsáliti eða hafi mikla þörf fyrir viðurkenningu.
Persónuleiki þess skaðar ekki aðeins það sjálft, heldur einnig fólkið sem það reynir að stjórna. Að vera undir stöðugum áhrifum frá öðrum getur gert fólk háð viðkomandi, það getur misst sjálfstraustið og fengið á tilfinninguna að jafnvægi ríki ekki í sambandi þess og hins stjórnsama.
Til langs tíma litið getur þetta brotið sjálfsálit fólks niður og valdið kvíða eða félagslegri einangrun.
Meðal þess sem einkennir stjórnsamt fólk er:
Stanslaus gagnrýni – Það tjáir sig um minnstu smáatriði sem grefur undan sjálfsáliti annarra.
Einangrun þess sem stjórnað er – Það skiptir sér af hverja makinn, vinurinn eða ættinginn umgengst og lokar á samband þeirra við annað fólk.
Hótanir – Þetta geta verið bæði beinar og óbeinar hótanir og geta verið látnar í ljós með orðum eða með refsingum.
Skilyrt ástúð – Það sýnir aðeins ástúð eða umhyggju ef aðrir gera það sem hinn stjórnsami vill að það geri.
Sektarkennd – Það notar sektarkennd sem verkfæri til að ná fram vilja sínum og til að fá aðra til að finnast sem þeir standi í skuld við sig.
Skortur á virðingu fyrir einkalífi – Það telur sig eiga rétt á að vaða inn á persónulegt svæði annarra en það veldur oft vantrausti og öfundsýki.
Ef einhver þeirra sem þú umgengst sýnir einhver af fyrrgreindum einkennum, þá er mikilvægt að vita hvernig á að takast á við það. Psicólogas Mallorca segir að eftirfarandi aðferðir geti komið að gagni:
Forðastu langar umræður – Stjórnsamt fólk er yfirleitt ekki opið fyrir rökræðum eða fyrir að hlusta á skoðanir annarra. Það er því venjulega tímaeyðsla að ræða málin við það.
Settu mörk – Það er nauðsynlegt að geta sagt nei og að standa við sín eigin mörk, sérstaklega þegar maður stendur frammi fyrir stjórnsamri manneskju.
Íhugaðu virði sambandsins – Stundum er maður sannfærður um að maður sé undir áhrifum frá stjórnsamri manneskju en bregst ekki við því vegna hræðslu, lítils sjálfsálits eða þæginda. Sá tími getur þó komið að það sé nauðsynlegt að brjóta mynstrið.
Það er því mikilvægt að geta borið kennsl á stjórnsama manneskju og að geta tekist á við hana til að varðveita sjálfstæði sitt, sjálfstraust og heilbrigt samband við annað fólk.