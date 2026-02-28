Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)

Nú hafa vísindamenn hugsanlega fundið skýringuna á af hverju þér tekst ekki að finna maka.
17.000 Bretar og Þjóðverjar tóku þátt í rannsókninni sem stóð yfir í nokkur ár. Þátttakendurnir voru 16 ára þegar rannsóknin hófst og höfðu aldrei verið í ástarsambandi. Fylgst var með þeim til 29 ára aldurs og þeir reglulega spurðir um hvernig líf þeirra væri og hver bakgrunnur þeirra var.
Í ljós kom að þeir sem voru með háskólamenntun voru oftar einhleypir. Einnig kom í ljós að það að búa hjá foreldrum sínum jók líkurnar á að fólk væri einhleypt. Það sama átti við um fólk sem lifði lítt hamingjusömu fjölskyldulífi.
Einnig kom í ljós að karlar voru oftar einhleypir.
Vísindamennirnir segja að ef þú vilt auka líkurnar á að finna maka þá eigir þú helst ekki að búa ein(n). Rannsóknin leiddi í ljós að þeir sem bjuggu einir voru líklegri til að vera einhleypir en þeir sem bjuggu með vinum eða samleigjendum.
Vísindamennirnir rannsökuðu einnig hvaða þýðingu það hefur á andlega vellíðan að vera einhleyp(ur). Þeir komust að þeirri niðurstöðu að ungt fullorðið fólk, sem hafði verið einhleypt í langan tíma, var minna sátt við lífið og glímdi við vaxandi einmanaleikatilfinningar. Metro skýrir frá þessu.
Þessar tilfinningar urðu enn sterkari þegar fólkið var komið alveg undir þrítugt en þá fór það að finna fyrir einkennum þunglyndis. Þetta átti við um bæði karla og konur. Um leið og fólkið fór í fyrsta ástarsambandið, fór því að líða mun betur.