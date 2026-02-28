fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

Rafvirkjar segja að þessi raftæki eigi að taka úr sambandi á nóttunni

Laugardaginn 28. febrúar 2026 11:30

Það er snjallræði að taka síma og tölvur úr sambandi á nóttunni.

Margir hafa tamið sér að slökkva á raftækjum með fjarstýringu eða með hnappi tækisins sjálfs. Rafvirkjar segja þó að þetta sé ekki alltaf nóg.

Segja rafvirkjarnir að það sé réttast að taka mörg venjuleg heimilistæki úr sambandi á nóttunni til að draga úr ónauðsynlegri rafmagnsnotkun og bilunum.

Meðal þeirra tækja sem rétt er að taka úr sambandi eru:

Hitatæki inni á baði – Sléttujárn og hárþurrkarar eru meðal þeirra tækja sem rafvirkjar benda oftast á í þessu sambandi. Þau notast við háan hita og geta verið heit lengi eftir að notkun þeirra lýkur. Ef þau eru í sambandi, aukast líkurnar á að þau ofhitni og að skammhlaup verði. Cnbcindonesia skýrir frá þessu.

Farsímar og tölvur – Margir láta farsíma og tölvur vera í sambandi á nóttunni. Þrátt fyrir að nútímatæki séu með vörn gegn ofhleðslu, þá nota þau samt rafmagn á meðan þau eru í sambandi. Þetta getur haft neikvæð áhrif á rafhlöðuna til langs tíma sem og hleðslutækið og innstungurnar.

Rafhlöðuknúin tæki með liþíum – Þráðlausar ryksugur, hleðslubankar og rafmagnstannburstar eru yfirleitt með liþíum rafhlöður. Það þarf að hafa sérstakar gætur á þessum tækjum þegar verið er að hlaða þau. Slitnar rafhlöður, skemmdar leiðslur eða hleðslutæki, sem eru ekki frá framleiðanda tækisins, geta aukið líkurnar á ofhitnun.

Sjónvörp og leikjatölvur – Sjónvörp, leikjatölvur og önnur afþreyingartæki nota oft rafmagn þegar þau eru á standby.

Eldhústæki á eldhúsborðinu – Kaffivélar, hraðsuðukatlar, brauðristar og loftsteikingarpottar eru tæki sem mörgum yfirsést. Það reynir mikið á þessi tæki þegar þau eru notuð og slit eða gallar í þeim geta valdið því að þau hitna. Það dregur mjög úr hættunni á þessu ef þessi tæki eru tekin úr sambandi.

