Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?

En fyrir hina tvítugu Angela Marie Hammond, frá Clinton í Missouri, breyttist vorið 1991 í sannkallaðan hrylling sem hefur ekki gleymst enn þann dag í dag.
Hvarf hennar er ein stærsta ráðgáta glæpasögunnar í Missouri en við sögu koma hrollvekjandi símtal, dularfullur pallbíll og samfélag sem leitar enn að svörum.
Það var að kvöldi 4. apríl 1991 sem Angela, sem var gengin fjóra mánuði með fyrsta barn sitt og unnustans Rob Shafer, hvarf sporlaust. Þau voru trúlofuð og spennt fyrir framtíðinni, barn á leiðinni, verið að undirbúa brúðkaup og allt það sem ungt fólk dreymir um að gera saman.
Angela var í grillveislu hjá vinum sínum þetta kvöld. Það var logn og það var heitt og því var fólk ekki að flýta sér heim úr grillveislunni. En Angela var þreytt og því ákvað hún að hringja í Rob þegar vel var liðið á kvöldið.
Um klukkan 23.45 ók hún inn á bifreiðastæði í miðborginni en þar nærri var peningasími. Símtalið sem fylgdi varð miðpunktur eins dularfyllsta óleysta bandaríska sakamálsins.
Símtalið
Hún hringdi í Rob sem svaraði strax. Hún sagði honum að hún ætlaði heim í staðinn fyrir að koma og hitta hann. Hún sagðist bara vilja fara heim að hvílast. En á meðan þau töluðu saman breyttist tónninn í rödd hennar. Eitthvað á bifreiðastæðinu hafði vakið athygli hennar.
Hún sagði Rob að gömlum pallbíl væri ekið í hringi á bifreiðastæðinu. Hún sagði að bíllinn passaði ekki inn í umhverfið og að honum hefði ekki verið lagt, honum væri ekið í hringi, eins og ökumaðurinn væri að fylgjast með einhverju.
Hún sagði að í afturglugga bílsins væri mynd sem sýndi fisk stökkva upp úr vatni. Hún sagði Rob að ökumaðurinn virtist skítugur, með skegg og gleraugu. Hann hefði stigið út úr bílnum og væri að nota símann við hliðina á bílnum hennar.
Hún sagði að maðurinn væri með vasaljós, eins og hann væri að reyna að gefa eitthvað merki eða leita að einhverju. Rödd hennar varð sífellt áhyggjufyllri. Rob hélt henni í símanum og reyndi að róa hana, reyndi að átta sig á hvað var að gerast.
Öskrið
Síðan gerðist það – öskrið.
Hrollvekjandi, skelfingu lostið öskur sem nísti í gegnum merg og bein og síðan slitnaði símasambandið.
Rob brást strax við, hljóp út og ók rakleiðis að bifreiðastæðinu þaðan sem Angela hafði hringt. Örvænting og adrenalín stýrðu honum. Þegar hann átti skammt eftir að bifreiðastæðinu sá hann pallbíl ekið hratt á brott, hann passaði við lýsingu Angela.
Hann reyndi að elta bílinn en í örvæntingarfullri tilraun hans til þess gafst sjálfskiptingin í bíl hans upp. Hann gat bara horft á bílinn, sem Angela var hugsanlega í, hverfa út í myrkrið.
Þetta augnablik hefur fylgt Rob alla tíð síðan.
Gagnslausar vísbendingar
Sumir töldu að Rob væri viðriðinn málið en lögreglan hefur ítrekað sagt að yfirheyrslur, lygapróf og aðrar aðgerðir hennar hafi sýnt fram á að Rob hafði ekki aðkomu að málinu. Sorg hans og örvænting þetta kvöld hafi verið raunveruleg. Hann var 21 árs maður sem sá ástina sína hverfa út í næturmyrkrið með ókunnugum manni.
Mikill kraftur var strax settur í rannsóknina. Clinton er lítll bær og allir þekktu Angela og allir vissu að dularfulli maðurinn átti ekki heima í bænum.
Lögreglan rannsakaði mörg hundruð ábendingar og vísbendingar en án árangurs.
Bestu upplýsingarnar voru lýsing á pallbílnum. Tvílitur, grænn Ford, hugsanlega frá lokum sjöunda áratugarins eða byrjun þess áttunda. Mynd af veiðimanni eða stökkvandi fiski í afturglugga bílsins. Líklega var honum illa við haldið og ryðgaður.
Ökumanninum var lýst sem hvítum karlmanni, á þrítugs- til fimmtugsaldri, með gleraugu, skegg, skítugur í útliti.
Lögreglan kannaði mörg þúsund pallbíla en það skilaði engum árangri.
Hinar konurnar
Sumir hafa tengt hvarf Angela við hvarf tveggja annara kvenna á sama svæði. Sumir telja að sami maðurinn hafi verið að verki við hvarf þeirra þriggja.
Báðar konurnar hurfu einnig 1991.
Trudy Darby var numin á brott þegar hún var að loka matvöruversluninni sem hún starfaði í. Lík hennar fannst síðar, hún hafði verið myrt.
Cheryl Kenney hvarf nokkrum vikum eftir að Trudy hvarf. Hún var einnig að loka vinnustað sínum.
Konurnar þrjár hurfu í 120 kílómetra radíus, á svipuðum tíma og allt voru þetta ungar konur sem voru einar á ferð seint að kvöldi.
Mistök?
Ein vinsælasta kenningin er að Angela hafi verið numin á brott fyrir mistök af einhverjum sem vildi hefna sín á fjölskyldu Rob.
Móðir hans starfaði í fíkniefnalögreglunni og nýbúið var að handtaka nokkra fíkniefnasala. Kenningin gengur út á að einhver hafi ætlað að nema móður Rob á brott en hafi fyrir mistök numið Angela á brott.
Það þótti styðja þessa kenningu að lögreglan komst að því að fjölskyldu Rob höfðu borist undarleg símtöl, þar sem haft var í hótunum, á svipuðum tíma og Angela hvarf.
En það fundust aldrei nægar sannanir til að staðfesta þessa kenningu og engin var handtekinn.
Óupplýst
Málið er enn óupplýst en lögreglunni berast enn ábendingar um fylgir þeim eftir.
Tækninni hefur fleygt fram á síðustu árum og mörg gömul sakamál hafa verið leyst með nýjum rannsóknum á DNA. En vandinn í þessu máli er að lík Angela hefur ekki fundist. Það hefur aldrei sést til hennar. Það er engin játning til staðar. Engin áþreifanleg sönnunargögn.