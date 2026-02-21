fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum

Laugardaginn 21. febrúar 2026 15:30

Það má ekki geyma hvað sem er í pappakössum.

Á flestum heimilum eru líklega pappakassar í geymslunni eða uppi á lofti. Í þeim er líklega eitthvað sem fólk tímir ekki að henda, gleymdist að taka upp úr þeim þegar síðast var flutt og kannski er myntsafnið hans afa gamla í pappakassa uppi á lofti.

En það má ekki geyma hvað sem er í pappakössum eftir því sem segir í umfjöllun Southern Living. Segir miðillinn að sumt eigi alls ekki að geyma í pappakössum því það geti farið illa með hlutina.

Pappakassar eru ódýrir, auðvelt er að verða sér úti um þá og oft er hægt að nota þá aftur og aftur. En þeir eru ekki örugg geymslulausn því pappi brotnar niður með tímanum, skordýr geta lagst á hann sem og nagdýr og hann dregur í sig raka. Sérstaklega þegar kassarnir eru geymdir uppi á lofti, í kjallara eða bílskúrum. Þess utan er hætt við að fólk gleymi hvað er í þeim því þeir eru ekki gagnsæir.

Meðal þess sem aldrei á að geyma í pappakössum er:

Fatnaður og rúmföt

Mikilvæg skjöl og pappírar

Ljósmyndir og bækur

Raftæki

Verðmætir og viðkvæmir munir

Matur

Jólaskraut

Vínylplötur

Efni sem tengist áhugamálum og handavinnu

Kemísk efni og hættuleg efni

Vopn

Southern Living bendir fólki á að nota frekar sterka plastkassa til að geyma skjöl, ljósmyndir og annað í. Það þarf þó að ganga úr skugga um að þeir séu þurrir og halda þeim fjarri miklum hita. Vínylplötur er best að geyma í lóðréttri stellingu í þar til gerðum kössum eða í hillu.

