Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum

En það má ekki geyma hvað sem er í pappakössum eftir því sem segir í umfjöllun Southern Living. Segir miðillinn að sumt eigi alls ekki að geyma í pappakössum því það geti farið illa með hlutina.
Pappakassar eru ódýrir, auðvelt er að verða sér úti um þá og oft er hægt að nota þá aftur og aftur. En þeir eru ekki örugg geymslulausn því pappi brotnar niður með tímanum, skordýr geta lagst á hann sem og nagdýr og hann dregur í sig raka. Sérstaklega þegar kassarnir eru geymdir uppi á lofti, í kjallara eða bílskúrum. Þess utan er hætt við að fólk gleymi hvað er í þeim því þeir eru ekki gagnsæir.
Meðal þess sem aldrei á að geyma í pappakössum er:
Fatnaður og rúmföt
Mikilvæg skjöl og pappírar
Ljósmyndir og bækur
Raftæki
Verðmætir og viðkvæmir munir
Matur
Jólaskraut
Vínylplötur
Efni sem tengist áhugamálum og handavinnu
Kemísk efni og hættuleg efni
Vopn
Southern Living bendir fólki á að nota frekar sterka plastkassa til að geyma skjöl, ljósmyndir og annað í. Það þarf þó að ganga úr skugga um að þeir séu þurrir og halda þeim fjarri miklum hita. Vínylplötur er best að geyma í lóðréttri stellingu í þar til gerðum kössum eða í hillu.