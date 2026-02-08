fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?

Pressan
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 18:30

Liturinn á þeim er ekki bara af því bara, hann segir okkur svolítið.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar maður kaupir pakka af eldhússvömpum þá eru þeir mismunandi á litinn og það er ekki tilviljun ein eða upp á punt. Ef þú þekkir litamuninn þá getur það hjálpað þér svo þrifin verði betri og það fer betur með eigur þína.

Græni svampurinn er þekktur fyrir að vera mjög slitsterkur og er notaður til að fjarlægja matarleifar og skít. En þú skalt hafa í huga að hann getur rispað viðkvæma hluti á borð við gler og húðaðar pönnur.

Rauði svampurinn slípar ekki eins mikið og sá græni en þrífur vel án þess að valda tjóni á yfirborðsflötum. Hann hentar vel til að þrífa vínglös, postulín og annað sem þarf að meðhöndla varlega.

Guli svampurinn er hannaður til að takast á við viðkvæmustu þrifin. Hann verndar veikburða efni og tryggir að yfirborðsfletir rispist ekki eða skemmist á annan hátt.

Blái svampurinn slípar allra minnst og hann er besti valkosturinn þegar kemur að þvotti á fínum vínglösum og postulínsbollum. Mýktin gerir einnig að verkum að hann hentar vel til að þrífa pönnur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja“ 
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Gefa milljónir tonna af kartöflum – Aðrir kartöflubændur eru ósáttir
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“

Mest lesið

Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Sérfræðingur í öldrunarrannsóknum segir að það að fylgja 12-tíma reglunni geti lengt lífið
Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur

Nýlegt

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Kveðja piltinn sem lést í umferðarslysi á Miklubraut – „Við vottum fjölskyldunni allri okkar dýpstu samúð“
Carrick búin að gera eitthvað í tvígang sem Amorim tókst bara einu sinni
Barcelona segir sig úr Ofurdeildinni og skilur Real Madrid eitt eftir
Gagnrýnir gagnrýni leikskólastjóra og líkir Reykjavíkurleiðinni við fjárhagslega refsingu – „Tjáð að hún gæti valið á milli vinnunnar og þess að sækja barnið sitt“
Helgi Jean: „Þetta er masókismi“
Byggja stórkostlegan völl sem verður stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Segja svefnskort geta skaðað hjartað meira en reykingar
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Slátrari myrti unnustu sína með hestastyttu og skar líkið síðan í tvennt
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Segir þú já eingöngu til að gera öðrum til geðs?

Segir þú já eingöngu til að gera öðrum til geðs?
Pressan
Í gær

Þess vegna situr þú alltaf á sama staðnum í sófanum

Þess vegna situr þú alltaf á sama staðnum í sófanum
Pressan
Í gær
Ný rannsókn varpar ljósi á af hverju svefnskortur dregur úr einbeitingunni
Pressan
Í gær

Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“

Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Pressan
Í gær
Vísindamenn vara við tveimur veirum sem gætu valdið næsta heimsfaraldri
Pressan
Í gær
Næringarfræðingur borðaði eitt epli á dag í eina viku – Svona brást líkaminn við
Pressan
Í gær

Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega

Gleymska er oft alveg hættulaus – En þú skalt taka þessi merki alvarlega
Pressan
Í gær

Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann

Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann
Pressan
Í gær
Hamingjusamasta fólkið á eina einfalda venju sameiginlega og hún byrjar heima
Pressan
Í gær
Telur sig hafa sönnun fyrir að Facebook hleri samtöl notenda
Pressan
Í gær

Sumum liggur alltaf hátt rómur – Þetta segir það um viðkomandi

Sumum liggur alltaf hátt rómur – Þetta segir það um viðkomandi
Pressan
Í gær
Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?
Pressan
Í gær
Óvæntar fréttir af ísbjörnum
Pressan
Í gær
Handtekinn eftir að myndbandið fór í dreifingu
FréttirPressan
Í gær

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Pressan
Í gær

Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því

Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varpar fram nýrri kenningu um ránið á Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 2 dögum

92 ára kona varð þremur að bana

92 ára kona varð þremur að bana
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk tveggja ára fangelsi fyrir að ljúga því að henni hefði verið nauðgað – Hann vildi bara koma henni til hjálpar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Níu ára drengur brenndist illa eftir að hafa sett vinsælt leikfang í örbylgjuofninn – Fjórða barnið á stuttum tíma
Pressan
Fyrir 2 dögum

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans

Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Varpar ljósi á hversu margir úkraínskir hermenn hafa dáið í stríðinu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Átti að verja ICE en fríkaði út í dómsal og grátbað um hvíldarinnlög í fangelsi – „Þessi vinna er ömurleg!“