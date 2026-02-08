Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?

Græni svampurinn er þekktur fyrir að vera mjög slitsterkur og er notaður til að fjarlægja matarleifar og skít. En þú skalt hafa í huga að hann getur rispað viðkvæma hluti á borð við gler og húðaðar pönnur.
Rauði svampurinn slípar ekki eins mikið og sá græni en þrífur vel án þess að valda tjóni á yfirborðsflötum. Hann hentar vel til að þrífa vínglös, postulín og annað sem þarf að meðhöndla varlega.
Guli svampurinn er hannaður til að takast á við viðkvæmustu þrifin. Hann verndar veikburða efni og tryggir að yfirborðsfletir rispist ekki eða skemmist á annan hátt.
Blái svampurinn slípar allra minnst og hann er besti valkosturinn þegar kemur að þvotti á fínum vínglösum og postulínsbollum. Mýktin gerir einnig að verkum að hann hentar vel til að þrífa pönnur.