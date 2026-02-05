fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

Varpar ljósi á hversu margir úkraínskir hermenn hafa dáið í stríðinu

Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 17:30

Volodomír Selenskíj, forseti Úkraínu, segir að 55 þúsund úkraínskir hermenn hafi dáið á vígvellinum í stríðinu við Rússa síðan það hófst fyrir fjórum árum.

Selenskíj lýsti þessu í viðtali við France 2 TV í gær. Hann sagði að fyrir utan þessa 55 þúsund væri margra saknað og engar staðfestar upplýsingar um afdrif þeirra.

Yfirvöld bæði í Kænugarði og Moskvu hafa verið dugleg að áætla tölur um mannfall hins aðilans, en að sama skapi hafa þau verið treg til að birta staðfestar tölur um eigið mannfall.

BBC segist þó hafa staðfestar upplýsingar um að Rússar hafi misst að minnsta kosti 160 þúsund hermenn í stríðinu.

Forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefur leitt tilraunir til að binda enda á stríðið sem hófst með allsherjarinnrás Rússlands í nágrannaríki sitt þann 22. febrúar 2022.

Sérstakir sendifulltrúar Bandaríkjanna, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, áttu í vikunni viðræður við samningamenn Rússlands og Úkraínu í Abu Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Witkoff skrifaði á samfélagsmiðlinum X að viðræðurnar hefðu verið „ítarlegar og árangursríkar“, en bætti við að „mikil vinna væri fyrir höndum”.

Síðast gaf Selenskíj opinbera uppfærslu á mannfalli úkraínska hersins í desember 2024 en þá sagði hann að 43 þúsund hefðu látist.

Í frétt BBC kemur fram að fyrir sex mánuðum hafi innanríkisráðuneyti Úkraínu skráð yfir 70 þúsund manns opinberlega týnda, bæði hermenn og óbreytta borgara, en sundurliðun talnanna hefur ekki verið birt. Raunverulegur fjöldi gæti verið hærri, enda eru upplýsingar um mannfall afar viðkvæmar og til þess fallnar að hafa áhrif á baráttuvilja almennings.

