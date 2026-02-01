fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ættirðu að nota gervigreindina til að skipuleggja frí?

Pressan
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 18:30

Mynd: Getty

Margir eru farnir að nota gervigreindina sér til aðstoðar og fróðleiks í daglegu lífi. En geta ferðalangar virkilega treyst gervigreindinni til að skipuleggja frí sitt?

Cathy Diercksen, sjálfstæður ferðaráðgjafi hjá Marvelous Mouse Travels, afhjúpar hvenær þú ættir og ættir ekki að nota gervigreind til að skipuleggja ferðalagið. Diercksen  hefur ráð um hvenær hægt er að nota verkfæri eins og gervigreind og ChatGPT til að bóka ferðalög og hvenær best er að forðast þau.

Diercksen segir við people  að tæknin hafi breyst verulega síðan hún byrjaði í ferðabransanum fyrir áratug. „Allir söluaðilarnir nota líka mismunandi tækni, sem gæti verið til skaða fyrir fólk því það er ekki vant því hvernig hlutirnir uppfærast. Til dæmis eru kerfi Disney stöðugt að breytast.“

„Það á einnig við um ferðir með skemmtiferðaskipum. Hvenær þarf að skrá sig inn? Hvenær þarf að bóka borð? Allt byggir á tækni. Svo ef þú ert ekki tæknivædd/ur, veist ekki hvert þú átt að leita, eða færð ekki leiðbeiningar um hvenær þú þarft að stíga skrefin, gætirðu verið að missa af hlutum fyrir skemmtiferðaskipið þitt eða fríið, bara mjög mikilvægum dagsetningum,“ ráðleggur hún.

Hvað varðar notkun tækni eins og ChatGPT eða aðra gervigreindarþjónustu, mælir Diercksen aðeins með slíkri tækni sem „upphafspunkti“. „Ef þú ert ekki viss um hvert þú vilt ferðast, hvað þú vilt gera, hvort þú vilt skemmtiferð, hvort allt er innifalið fyrir fjölskylduna þína eða fyrir ferðalagið þitt eða brúðkaupsferðina þína, þá er gervigreindin góð leiðsögn.“

Hún varar þó við því að „það sé ekki alltaf rétt.“ Þess vegna ráðleggur hún fólki alltaf að „leita til umboðsmanns sem getur leiðbeint þér.“

„Ég fæ svo oft viðbrögð frá fólki sem segir: „Ó, ég sá þetta á ChatGPT.“ Jafnvel þótt þú myndir birta eitthvað um Disney, þá sýnir það samt úreltar upplýsingar um Genie+, kerfi sem þeir nota ekki lengur,“ útskýrir hún sem dæmi. „Svo það veldur miklum ruglingi um hvað má og má ekki gera.“

Diercksen nefnir að hafa séð fólk reyna að nota ChatGPT til að gera daglegar áætlanir meðan það er í Disney-garði, aðeins til að uppgötva að upplýsingarnar voru ónákvæmar.

„Mér líkar við gervigreindina sem upphafspunkt. Mér finnst það frábært ef þú hefur enga hugmynd um hvað þú ert að gera og ert að reyna að átta þig á hvers konar frí gæti hentað þér. Já, notaðu gervigreindina. En ef þú vilt raunverulegar staðreyndir, þá þarftu að leita til ferðasérfræðings,“ segir hún.

