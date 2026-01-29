fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið

Fimmtudaginn 29. janúar 2026 13:30

Áhrifavaldurinn og samsæriskenningasmiðurinn Candace Owen hefur enn og aftur valdið fjaðrafoki en hún birti á dögunum hljóðupptöku þar sem heyra má Eriku Kirk fagna velheppnuðum viðburði samtakanna Turning Point USA (TPUSA).

Erika Kirk tók við keflinu hjá TPUSA af eiginmanni sínum, Charlie Kirk, sem var skotinn til bana í september. Samtökin stóðu fyrir minningarathöfn 11 dögum eftir að Charlie var skotinn til bana og fór Erika þar með stórt hlutverk. Á téðri upptöku ræðir hún við samstarfsfólk sitt og fagnar því hversu vel viðburðurinn heppnaðist.

„Vá, ég veit ekki einu sinni hvar ég á að byrja. Það að okkur hafi tekist að halda viðburð aldarinnar er sturlað. Við vorum með 275 þúsund manns sem mættu og sprengdu húsið. Ég held við séum búin að selja um 200 þúsund varninga. Ekki vitna beint í mig með þetta, því ég held að salan sé enn í fullum gangi. Ég vil bara færa bestu þakkir til teymisins á bak við viðburðinn, þróunarteymið, hönnunarteymið og framleiðsluteymið.“

Það er í sjálfu sér ekkert athugavert við upptökuna. Vissulega heppnaðist minningarathöfnin vel. Candace Owens þykir þó að Erika Kirk hafi þarna ekki hegðað sér eins og syrgjandi ekkja. Hún hafi flissað og verið í skýjunum þrátt fyrir að hafa misst eiginmann sinn fyrir tæpum hálfum mánuði. Erika heyrist á upptökunni hvetja starfsmenn til að útkljá sín eigin deilumál áður en þeir færu að tjá sig um andlát eiginmanns hennar.

„Maðurinn minn er dáinn. Ég er ekki að reyna að vera sjúklega drungaleg, en hann er dáinn og það setur lífið í samhengi, hversu stutt lífið er og sambönd.“

Candace segir í hlaðvarpi sínu að það hafi komið henni á óvart hversu yfirveguð Erika var. „Ég hefði haldið að hún yrði í meira uppnámi,“ sagði Candace.

Viðbrögðin við upptökunni hafa verið misjöfn. Sumum finnst ósmekklegt hvað Erika er kát en aðrir segja að hún hafi hreinlega verið að gera sitt besta í erfiðum aðstæðum og að það sé engin regla til um það hvernig fólk á að syrgja maka sinn.

Candace, sem var vinkona Charlie, hefur eins verið harðlega gagnrýnd fyrir að ráðast á ekkjuna, en Candace hefur gengið svo langt að gefa til kynna að Erika hafi haft eitthvað með andlát eiginmanns síns að gera.

 

