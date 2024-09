Ringulreið í Beirút: Nú springa talstöðvar

Aðeins sólarhring eftir að símboðar þúsunda liðsmanna Hizbollah-samtakanna í Líbanon sprungu með tilheyrandi manntjóni berast nú fregnir af því að sprengingar hafi orðið í talstöðvum hjá liðsmönnum samtakanna í dag.

Reuters greinir frá þessu og segir að sprengingar hafi orðið í talstöðvum víðs vegar um Líbanon. Grunur leikur á að Ísraelsmenn hafi komið sprengiefni fyrir í símboðunum sem sprungu í gær og þykir ekki útilokað þeir beri einnig ábyrgð á þessu.

Í frétt Reuters kemur fram að ein sprenging í dag hafi orðið við minningarathöfn um fjóra liðsmenn Hizbollah sem létust í gær. Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvort einhverjir hafi látist eða hversu margir hafa slasast. Heimildarmaður Reuters segir að talstöðvarnar hafi verið keyptar fyrir nokkrum mánuðum, eða um svipað leyti og símboðarnir sem sprungu í gær.

Í frétt BBC kemur fram að víða um Beirút megi sjá reyk eftir sprengingar í dag.

BREAKING: Chaos in Lebanon as more pagers and two-way radios appear to have just been detonated in areas of Beirut, Bekaa & elsewhere in Lebanon over the last hour.

Multiple cars set alight, and properties are seen on fire. pic.twitter.com/0Dpft2XuVF

— (((Emanuel Miller))) 🇮🇱 (@emanumiller) September 18, 2024