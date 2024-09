Fast skotið í kappræðunum í nótt: „Þjóðarleiðtogar um allan heim hlæja að Donald Trump“

Fréttaskýrendur virðast almennt þeirrar skoðunar að Harris hafi staðið sig betur. Trump var þó ekki í vafa um að hann hafi unnið sigur og talaði um hans bestu kappræður hingað til. Mjótt hefur verið á mununum á milli Harris og Trump í könnunum að undanförnu og segja skýrendur að kappræðurnar í nótt geti haft mikið um það að segja hvort þeirra verður forseti.

Í fréttaskýringu Daily Mail kemur fram að Trump hafi varið miklum tíma í að verja sjálfan sig í stað þess að setja pressu á Harris og afhjúpa veikleika hennar. Skaut Trump meðal annars á Harris vegna stöðu innflytjendamála í Bandaríkjunum og sagði að hún bæri ábyrgð á því að flóttamenn væru að borða „hunda og ketti“ úti á götum Bandaríkjanna.

Þá kenndi hann Demókrötum um morðtilræðið sem honum var sýnt fyrir skemmstu en Trump slapp naumlega þegar byssukúla strauk eyra hans í Pennsylvaníu í júlí síðastliðnum.

Kamala Harris er sögð hafa komið Trump í opna skjöldu rétt áður en kappræðurnar hófust því hún gekk að honum og tók í höndina á honum. Í kappræðum Joe Bidens og Donalds Trumps tókust þeir ekki í hendur og virðist Trump ekki hafa búist við því að Kamala Harris myndi rétta út höndina til hans.

Sem fyrr segir talaði Trump um stöðu innflytjendamála og varði hann nokkrum tíma í að segja frá flóttamönnum frá Haítí sem hann sagði borða gæludýr.

„Í Springfield borða þeir hunda. Fólkið kemur þangað og borðar ketti. Þeir borða gæludýr fólksins sem býr þarna,“ sagði forsetinn fyrrverandi. Kamala Harris hristi höfuðið þegar Trump hélt þessu fram. David Muir, stjórnandi kappræðnanna hjá ABC News, greip inn í og benti Trump á það að engar handbærar sannanir væru fyrir þessari fullyrðingu hans.

Trump hélt þó áfram að tala um innflytjendamál og sagði að hún og Joe Biden, núverandi forseti, bæru ábyrgð á því að til Bandaríkjanna streymdu milljónir manna úr „fangelsum og geðveikrahælum“. Harris sagði að Trump væri sjálfur dæmdur maður og það væri sorglegt að hann hefði reynt að sundra bandarísku þjóðinni með því að tala um innflytjendamál með þeim hætti sem hann gerði.

Kamala Harris náði að koma Trump úr jafnvægi með skoti sem sumir telja að hafi verið neðan beltis, ef svo má segja, þegar hún talaði um stuðningsmannasamkomur hans.

“Not everybody got handed 400 million dollars on a silver platter and then filed bankruptcy six times.”

— Kamala Harris on Donald Trump during the debate. pic.twitter.com/bUny2e7lDJ

— Pop Base (@PopBase) September 11, 2024