Sló met heimsmetabókar Guinness um áhorf kvikmynda í bíó

Zach Swope sem búsettur er í Pennsylvaniu í Bandaríkjunum er mikill áhugamaður um kvikmyndir, svo mikill að hann sló nýtt met í Heimsmetabók Guinness.

Swope sem er 32 ára, gekkst undir áskorunina í því skyni að vekja athygli á einhverfu og sjálfsvígsforvörnum. „Ég reyndi að taka mitt eigið líf og hef misst ástvini sem féllu fyrir eigin hendi.“

Hann ákvað að halda sig við styttri kvikmyndir í þeim tilgangi að komast yfir sem flestar. Áhorfið hófst 5. júlí 2022 með sýningu á Minions: The Rise of Gru.

„Þetta var ótrúlegt ferðalag sem ég tileinkaði ár af lífi mínu og var allt í þágu góðs málefnis.“

Swope horfði á allt að þrjár kvikmyndir á dag virka daga, en vinnudaginn byrjar hann snemma og er í fullri vinnu. Helgarnar nýtti hann síðan vel í bíómaraþon. Áhorfinu lauk hann í júlí 2023 með Indiana Jones og Dial of Destiny.

En hversu margar kvikmyndir þurfti hann að horfa á til að ná heimsmetinu? Hann hefði getað látið 716 duga, því fyrra metið var 715 kvikmyndir, sett af Vincent Krohn árið 2018. En Swope horfði á samtals 777 kvikmyndir, vel gert!

Setti sér reglur við áhorfið

Hann setti sér líka strangar reglur sem hann varð að fara eftir: Hann þurfti að horfa á hverja mynd í heild sinni og þurfti að horfa á hverja mynd án þess að gera annað um leið, eins og til dæmis að skrolla í símanum sínum. Hann mátti ekki heldur borða né drekka yfir myndunum og fékk starfsmenn kvikmyndahúsa til að ganga úr skugga um að hann fylgdi alltaf reglunum.

Reglurnar kváðu þó ekki á um að það þyrfti að vera önnur mynd í hvert einasta skipti. Svo lengi sem Swope var að horfa á myndina í fullri lengd mátti hann horfa á mynd aftur og aftur og hvert áhorf taldi. Þannig var ein mynd sem var í uppáhaldi á árinu sem hann horfði á alls 47 sinnum: Puss in Boots, the Last Wish.

Swope er alls ekki búinn að fá nóg af kvikmyndum og grínaðist með að hann myndi jafnvel reyna aftur. „Hver ​​veit, kannski fer ég aftur og reyni að slá mitt eigið met?

Ef ein­stak­ling­ar glíma við sjálfs­vígs­hugs­an­ir er bent á Hjálp­arsíma Rauða kross­ins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa sam­band við Píeta-sam­tök­in sem veita ókeyp­is ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.