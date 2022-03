Á samfélagsmiðlum hafa einnig verið birt myndbönd sem sýna afleiðingar árásarinnar.

Við vörum við myndunum en þær geta hugsanlega skotið fólki skelk í bringu.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 1, 2022