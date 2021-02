Hryllileg meðferð lögreglu á 9 ára barni – „Ég vil pabba minn“

Myndbönd sem birt hafa verið úr búkmyndavélum lögreglu á Youtube sýna ótrúlega meðferð lögreglu í borginni Rochester í New York fylki á níu ára stúlku.

Vice greinir frá málinu í kvöld.

Atvikið gerðist síðasta sunnudag en lögregla var kölluð til vegna heimiliserja. Lögregla handjárnaði stúlkuna og flutti hana nauðuga inn í lögreglubíl. Því næst var úðað á hana piparúða.

Fyrra myndbandið fer rólega af stað og sýnir lögreglumann ganga á eftir stúlkunni niður götu, hann hvetur hana margoft til að stöðva, hún sé ekki í vandræðum. Loks nær hann barninu og spyr hvað sé að, hvernig hann geti hjálpað. Móðir stúlkunnar kemur á vettvang og mæðgurnar fara að rífast. Í kjölfarið er stúlkan yfirbuguð af lögreglumönnum og neydd inn í lögreglubíl.

Síðara myndbandið úr búkmyndavél má sjá hér að neðst í fréttinni. Það sýnir lögreglu beita barnið valdi, handjárna það, neyða inn bílinn og beita piparúða. Barnið öskrar á föður sinn nær allan tímann.

Lögregla hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir meðferð sína á barni sem augljóslega var í uppnámi. Á blaðamannafundi afsakaði fjölmiðlafulltrúi framgöngu lögreglunnr og sagði: „Hann tók á ákvörðun sem hann taldi vera þá bestu. Hún hlaut engin meiðsli af þessu.“ Hann sagði að erfitt væri að koma manneskju inn í aftursæti lögreglubíls með valdi án þess þess að skaða viðkomandi. Hefði öðrum aðferðum verið beitt hefði barnið geta meiðst.

Þessi ummæli má sjá á Twitter og þar vekja þau hörð viðbrögð.

“He made a decision there that he thought was the best action to take. It resulted in no injury to her.“

— Rochester police union president Mike Mazzeo on the officer who pepper-sprayed a 9-year-old girl

🎥 by @WillCleveland13 https://t.co/pe0PHToBY0 pic.twitter.com/A6faayhPNb

— Democrat & Chronicle (@DandC) February 1, 2021