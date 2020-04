Viltu gefa barninu þínu eitthvað annað en súkkulaði um páskana?

View this post on Instagram

🐣 PÁSKAEGG 🐣⁣ ⁣ Þetta er páskaegg dóttur minnar í ár. Í því er @ellaskitchenisland hafrastöng, rúsínur, peppa pig sokkar, snudda, leir, BEAR þurrkaðir ávextir, límmiðar og lítil Mía. Flest af þessu átti ég til nú þegar heima, þegar þú ert 2 ára þá hefuru ekki hugmynd um það 😂⁣ Swipaðu fyrir fleiri hugmyndir til að setja í páskaegg 💛⁣ ⁣ ………………………………………. ⁣ 🐣 EASTER EGG 🐣⁣ ⁣ This is my daughter’s easter egg this year. It has raisins, oat bar from @ellaskitchenisland, BEAR dried fruit, pacifier, Moomin figurine, Play-Doh, stickers and Peppa pig socks. Most of this I just found here and there at my home, when you are a 2 year old you haven’t got a clue 😂 ⁣ Swipe for more ideas for easter egg fillers 💛⁣