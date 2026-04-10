Föstudagur 10.apríl 2026

Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“

Ritstjórn DV
Föstudaginn 10. apríl 2026 16:30

Enn ríkir mikil óánægja meðal stuðningsmanna Miðflokksins vegna lista flokksins í Reykjavík, að minnsta kosti meðal þeirra sem eru virkir í umræðunni á samfélagsmiðlinum X. Óánægjan beinist einkum að því að Hlédís Maren Guðmundsdóttir hafi aðeins fengið 4. sætið á listanum og er þar með ekki með öruggt sæti í borgarstjórn, á meðan nýliðinn Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir, liðhlaupi úr Sjálfstæðisflokknum, fékk 2. sætið.

Fremst í flokki óánægðra er hlaðvarpsstjórnandinn Sverrir Helgason sem áður var varamaður í stjórn unglingahreyfingar flokksins. Hann sagði sig frá stjórninni eftir að hann var gagnrýndur fyrir ummæli sem féllu í hlaðvarpi þar sem hann sagði það ekki trufla sig að vera uppnefndur rasisti.

Sverrir hefur nú tilkynnt að hann geti ekki hugsað sér að kjósa Miðflokkinn í Reykjavík miðað við listann sem er í boði en hann telur að Kristín Kolbrún eigi ekki erindi við flokkinn þar sem hún hafi áður starfað náið með Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, fyrrverandi dómsmálaráðherra. Að mati Sverris ber Áslaug ríka ábyrgð á stöðu útlendingamála á Íslandi. Hefur Sverrir farið mikinn á X vegna málsins og nú hefur varaþingmaður flokksins svarað fyrir gagnrýnina.

Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður og oddviti Miðflokksins í Kópavogi, leggur til að hann verði næsta skotmark gagnrýnenda, enda tók hann sín fyrstu skref í pólitík á viðburðum Sjálfstæðisflokksins.

„Það er mjög eðlilegt skref í pólitík að líta í spegil og þurfa að viðurkenna að maður sé í röngum flokk. Það skref á við um nánast alla í Miðflokknum, enda ungur flokkur og eru meðlimir sem koma m.a.s. frá hinu villtasta vinstri sem eru grjótharðir Miðflokksmenn í dag.“

Einar segist algjörlega hafa misst af þeim yfirlýsingum eða stefnum sem eigi að gjaldfella listann eða einstaka frambjóðendur í borginni.

„Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst. Mín fyrstu skref í pólitík voru á viðburðum Sjálfstæðisflokksins. Eftir nokkur skipti og samtöl þá fann ég að þetta væri ekki flokkurinn fyrir mig. Að henda mér frekar út í djúpu í Miðflokknum var ákvörðun sem ég vissi að hefði afleiðingar, ég hafði kynnst flottu fólki í D og vissi að þessi ákvörðun myndi líklega loka á möguleg sambönd þar sem og persónulega, enda Miðflokkurinn ekki jafn vinsæll þá.

Á endanum stóð ég þó með minni eigin sannfæringu og gekk í Miðflokkinn. Flokk sem samræmist mínum gildum og hugmyndum. Ég myndi frekar vilja ná engum árangri sem ég sjálfur í pólitík en að ná frama sem leikari í einhverju leikriti með réttu vinina.

Það er mikilvægt að geta gagnrýnt og veita aðhald en sú þráhyggja sem hefur skapast á X undanfarnar vikur með ímynduðum veruleika að temu-sjallar séu að yfirtaka flokkinn er komin út í skurð.

Sigmundur Davíð er ennþá formaður Miðflokksins og myndi hann seint leyfa „inngildingu“ á stefnu annarra flokka.“

 

DV hefur áður fjallað um gremju innan flokksins með listann í borginni, en Einar Jóhannes hélt því þá fram að um storm í vatnsglasi væri að ræða.  Nú þykir honum gagnrýnin komin út í skurð.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

