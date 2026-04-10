Varaþingmaður Miðflokksins segir gagnrýni á lista flokksins í borginni komna út í skurð – „Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst“

Enn ríkir mikil óánægja meðal stuðningsmanna Miðflokksins vegna lista flokksins í Reykjavík, að minnsta kosti meðal þeirra sem eru virkir í umræðunni á samfélagsmiðlinum X. Óánægjan beinist einkum að því að Hlédís Maren Guðmundsdóttir hafi aðeins fengið 4. sætið á listanum og er þar með ekki með öruggt sæti í borgarstjórn, á meðan nýliðinn Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir, liðhlaupi úr Sjálfstæðisflokknum, fékk 2. sætið.
Fremst í flokki óánægðra er hlaðvarpsstjórnandinn Sverrir Helgason sem áður var varamaður í stjórn unglingahreyfingar flokksins. Hann sagði sig frá stjórninni eftir að hann var gagnrýndur fyrir ummæli sem féllu í hlaðvarpi þar sem hann sagði það ekki trufla sig að vera uppnefndur rasisti.
Sverrir hefur nú tilkynnt að hann geti ekki hugsað sér að kjósa Miðflokkinn í Reykjavík miðað við listann sem er í boði en hann telur að Kristín Kolbrún eigi ekki erindi við flokkinn þar sem hún hafi áður starfað náið með Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, fyrrverandi dómsmálaráðherra. Að mati Sverris ber Áslaug ríka ábyrgð á stöðu útlendingamála á Íslandi. Hefur Sverrir farið mikinn á X vegna málsins og nú hefur varaþingmaður flokksins svarað fyrir gagnrýnina.
ég mun ekki styðja miðflokkinn í borginni með núverandi lista
— Sverrir (@Sverrirhelga95) April 9, 2026
flokkurinn er í rauninni að segja föðurlandsvinum að éta skít með því að vera með temu-áslaugu örnu í öðru sætinu
— Sverrir (@Sverrirhelga95) April 9, 2026
Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður og oddviti Miðflokksins í Kópavogi, leggur til að hann verði næsta skotmark gagnrýnenda, enda tók hann sín fyrstu skref í pólitík á viðburðum Sjálfstæðisflokksins.
„Það er mjög eðlilegt skref í pólitík að líta í spegil og þurfa að viðurkenna að maður sé í röngum flokk. Það skref á við um nánast alla í Miðflokknum, enda ungur flokkur og eru meðlimir sem koma m.a.s. frá hinu villtasta vinstri sem eru grjótharðir Miðflokksmenn í dag.“
Einar segist algjörlega hafa misst af þeim yfirlýsingum eða stefnum sem eigi að gjaldfella listann eða einstaka frambjóðendur í borginni.
„Menn ættu kannski að fara á eftir mér næst. Mín fyrstu skref í pólitík voru á viðburðum Sjálfstæðisflokksins. Eftir nokkur skipti og samtöl þá fann ég að þetta væri ekki flokkurinn fyrir mig. Að henda mér frekar út í djúpu í Miðflokknum var ákvörðun sem ég vissi að hefði afleiðingar, ég hafði kynnst flottu fólki í D og vissi að þessi ákvörðun myndi líklega loka á möguleg sambönd þar sem og persónulega, enda Miðflokkurinn ekki jafn vinsæll þá.
Á endanum stóð ég þó með minni eigin sannfæringu og gekk í Miðflokkinn. Flokk sem samræmist mínum gildum og hugmyndum. Ég myndi frekar vilja ná engum árangri sem ég sjálfur í pólitík en að ná frama sem leikari í einhverju leikriti með réttu vinina.
Það er mikilvægt að geta gagnrýnt og veita aðhald en sú þráhyggja sem hefur skapast á X undanfarnar vikur með ímynduðum veruleika að temu-sjallar séu að yfirtaka flokkinn er komin út í skurð.
Sigmundur Davíð er ennþá formaður Miðflokksins og myndi hann seint leyfa „inngildingu“ á stefnu annarra flokka.“
Ég hef algjörlega misst af þeim yfirlýsingum eða stefnum sem gjaldfella listann eða einstaka frambjóðendur í Reykjavík?
Það er mjög eðlilegt skref í pólitík að líta í spegil og þurfa að viðurkenna að maður sé í röngum flokk. Það skref á við um nánast alla í Miðflokknum, enda… https://t.co/hLbnsiReiH
— Einar Jóhannes (@einarjoh) April 10, 2026
DV hefur áður fjallað um gremju innan flokksins með listann í borginni, en Einar Jóhannes hélt því þá fram að um storm í vatnsglasi væri að ræða. Nú þykir honum gagnrýnin komin út í skurð.
Nokkrir Miðflokksmenn nýta tjáningarfrelsið og lýsa yfir óánægju með listauppstillingu.
DV: „FLOKKURINN LOGAR!!“
Í flokknum rúmast margar skoðanir og er hollt að geta tekist á. Ég deili ekki þessum áhyggjum en það er gott að halda hvorum öðrum á tánum, þannig vinnum við.
— Einar Jóhannes (@einarjoh) March 22, 2026
Horfðu á Flokk Fólksins. Þú getur ekki verið með ástríðufyllstu stuðningsmennina, byrja að gefa eftir um leið og haldið að þeir haldi áfram að sýna skilyrðislausan stuðning.
Hver ER þessi manneskja einu sinni annað en fyrrum klappstýra Áslaugar Örnu meðan hún vókrústaði… https://t.co/NWo0fScdXF
— Nordic Masculinity (@NordicMasc) April 9, 2026
hversu heimskulegt er það líka að setja kristínu þarna í annað sætið, það var svo fullkomlega augljóst að stór partur af stuðningsmönnum miðflokksins yrði verulega ósáttur með þetta val. það var mikill meðbyr með flokknum áður en þessi faggaskapur tengdur… https://t.co/KZtRpkCuxF
— Sverrir (@Sverrirhelga95) April 9, 2026
Ég get ekki að því gert að sjá ekki hvernig manneskja sem er ekki á bylgjulengd Miðflokksins, ekki með neinar sameiginlegar áherslur, ekki með áherslu á neina sameiginlega málaflokka og virðist ekki hafa mikla burði til að sinna verkefninu á að þjóna neinum heildrænum hagsmunum í…
— Gunnar (@00qq22) April 10, 2026
Hvað hefur Sjálfstæðisflokkurinn gert fyrir Ísland síðustu 20 árin? Ef þú getur ekki svarað með neinu jákvæðu, þá ættirðu að skilja hvers vegna ég þoli ekki viðveru xD flóttamanna í Miðflokknum.
— 🔥 Holy Thunder King 🔥 (@HolyThunderKing) April 10, 2026
Ég bara skil ekki af hverju Hlédís Maren er ekki í öðru sæti í Reykjavík.
— Íslenskur Töffari (@toffari) April 9, 2026