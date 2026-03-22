Grasrót Miðflokksins logar og segir Miðflokksmenn sniðgengna í þágu „svikasjalla“ – „Stór mistök“

„Grasrót Miðflokksins logar nú í óánægju með innreið pólitískra flóttamanna úr XD sem hafa verið settir í efstu sæti framboðslista á kostnað dyggra flokksmanna,“ segir aðgangur á X sem kallar sig Glufa og vísar þar til umræðu sem hefur verið að eiga sér stað á samfélagsmiðlunum undanfarið, en Miðflokksmenn hafa sumir lýst þar yfir óánægju með stefnuna sem flokkurinn hefur tekið fyrir væntanlegar sveitarstjórnarkosningar.
Kjartan Magnússon er harðlega gagnrýndur fyrir að hafa ekki staðið með Snorra Másson þegar borgarstjórn fordæmdi… https://t.co/oZ9NTFulm7
— Glufa (@glufa_) March 22, 2026
Kristófer Máni Sigursveinsson, gjaldkeri ungliðahreyfingar Miðflokksins, varar við því að grasrót flokksins muni missa áhugann ef flóttamenn úr Sjálfstæðisflokknum verði áfram teknir fram fyrir Miðflokksmenn á lista flokksins, og gagnrýnir að Hlédís Maren Guðmundsdóttir hafi ekki fengið sæti ofar á listanum í Reykjavík. Hlédís er í fjórða sæti listans og er því ekki örugg inn í borgarstjórn miðað við síðustu skoðanakannanir.
„Grasrót Miðflokksins mun missa áhugann ef það færist í aukana hjá uppstillinganefndum flokksins að velja sjalla á flótta framyfir Miðflokksmenn á lista. Við þurfum Hlédísi í borgarstjórn.
Rithöfundurinn Stefán Máni Sigþórsson hefur einnig gert athugasemd við að Hlédís hafi ekki fengið 2. sætið á listanum og segist eiginlega vera kominn á þann stað að missa trú á stjórnmál ríkis og borgar.
„Að Hlédís Maren sé ekki í 2. sæti Miðflokksins í Reykjavík eru stór mistök. Ekki síst í ljósi þess hver skipar það sæti. Annars er ég eiginlega búinn að missa alla trú á ríki og borg og stjórnmálum yfir höfuð. Illa þreytt allt saman.“
— Kristófer Sigursveinsson (@krissisand) March 22, 2026
— Kristófer Sigursveinsson (@krissisand) March 22, 2026
Annar sem kallar sig Gottskálk á miðlinum segir með ólíkindum að Miðflokkurinn sé að tefla fram „svikasjöllum“ til þess eins að ganga fram hjá ungu og efnilegu fólki úr eigin röðum.
Sjallar, sem tóku lykilþátt í eyðingu þjóðarinnar, ganga nú sumir skiljanlega með veggjum EN það sem er með ólíkindum er að Miðflokkurinn skuli grípa og draga slíka svikasjalla fram í þeim eina tilgangi til að ganga fram hjá ungu efnilegu fólki í eigin röðum.
Áfram gakk? pic.twitter.com/5bO837hByv
— Gottskálk (@Gottskalk_) March 21, 2026
Ekki eru allir sáttir með Kristrínu Kolbrúnu Waage sem hlaut 2. sætið en hún kemur úr röðum Sjálfstæðismanna. Það sama á við um borgarfulltrúana þrjá, Kjartan Magnússon, Mörtu Guðjónsdóttur og Helga Áss Grétarsson, og í raun um oddvitann, Ara Edwald, líka þó að hann hafi ekki orðið fyrir barðinu á gagnrýninni á X.
Gagnrýnendur saka flóttamennina um tækifærismennsku og flokkurinn fyrir að hafa gefið þeim brautargengi á kostnað meðlima grasrótarinnar á borð við Hlédísi sem þykir mjög efnileg.
Miðflokkurinn gat ekki gefið Arnari Þór pláss en það er ekkert mál fyrir einhverja “toe the company line” sjalla að fá sæti
— Bodhisattva (@Comfortabl16095) March 22, 2026
mín skoðun er sú að miðflokkurinn græði ekkert á því að marta guðjóns gangi til liðs við flokksins og best þætti mér ef henni væri vísað á dyr. takk fyrir að veita þessu máli athygli
— Sverrir (@Sverrirhelga95) March 7, 2026
Ekki skil ég hvað Miðflokkurinn hefur að gera með pólitískt affall frá X-D sem hvorugt hefði gengið til liðs við flokkinn ef þeim hefði ekki verið hafnað af sínum eigin.
Það er mjög auðvelt fyrir flokkinn að finna gott fólk sem er þarna af réttum ástæðum.
— Nordic Masculinity (@NordicMasc) March 7, 2026
Eru allir þessir gömlu sjallar að ganga í xM vegna hugsjóna eða vegna þess að xM gengur betur? Stjórnmál gamalla atvinnupólitíkussa á Íslandi snúast ekki um neinar raunverulegar hugsjónir, þau snúast bara um að yfirborðs- og tækifærismennsku og að tryggja sjálfum sér góða stöðu. https://t.co/HmU9BvhQuz
— Bjössi Týra (@bjornatli1) March 10, 2026
Ótrúlegt svæsni hjá Sjöllum að flýja eigið sökkvandi skip eins og rottur og heimta svo að komast á framboðslista hjá Miðflokknum. Fröken KKK (hvað er með Sjalla og þrjú k?) Waage getur stutt flokkinn sem almennur meðlimur líkt og allir aðrir. https://t.co/2nUKvX5Nqg
— Árni Magnússon Aficionado🇮🇸 🇬🇧 (@ArniMagnusarafi) December 2, 2025
Loksins einhver innan flokksins sem segir þetta. Grasrótin mun missa allan áhuga á starfsemi flokksins ef stjórnin heldur áfram að velja flokksflakkara og tækifærasinna fram yfir þá sem hafa virkilega barist fyrir stefnu flokksins.
— Íslenskur Töffari (@toffari) March 22, 2026
brenna miðflokksmenn, sem vilja fá nýja, ferska pólitík fyrir því að koma konu sem var að styðja áslaugu örnu til formanns xD fyrir einu ári til embættis í ráðhúsinu? ég veit það ekki, en ég veit að ég geri það ekki
— Sverrir (@Sverrirhelga95) March 21, 2026
Rímar svolítið við innflytjendamál. Þarna kemur fólk (tækifærissinnar) sem aðlagast ekki gildum flokksins, og vill breyta honum sama í sökkvandi „skítapleisið“ sem þeir voru að yfirgefa.
Án hollustu, vill lifa kósí en fyrirlítur jafnvel menninguna í flokkinum sem þau fara yfir í. https://t.co/eShcbq7Agj
— Dr. LoginTermInfo (@LoginTerm) March 10, 2026
Líklegast ekki til meira óspennandi stjórnmálamaður heldur en Helgi Áss.
Annars er þetta ágætur listi.
Verður áhugavert að sjá hverju D- stillir upp á morgun.
Hvað ætli það verði margir lögfræðingar á lista? Fara þeir popúlisku viðreisnar leiðina og velja frægt fólk inn? pic.twitter.com/P4E2PRuVx8
— Egill Trausti (@egilltrausti) February 27, 2026