Sunnudagur 22.mars 2026

Grasrót Miðflokksins logar og segir Miðflokksmenn sniðgengna í þágu „svikasjalla“ – „Stór mistök“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 22. mars 2026 19:30

Ekki eru allir ánægðir með lista Miðflokksins í Reykjavík, en þar hafi verið gengið fram hjá grasrótinni í þágu flóttamanna úr Sjálfstæðisflokknum. Gjaldkeri ungliðahreyfingar flokksins varar við þessari þróun og segir hætt við því að grasrótin missi áhugann.

„Grasrót Miðflokksins logar nú í óánægju með innreið pólitískra flóttamanna úr XD sem hafa verið settir í efstu sæti framboðslista á kostnað dyggra flokksmanna,“ segir aðgangur á X sem kallar sig Glufa og vísar þar til umræðu sem hefur verið að eiga sér stað á samfélagsmiðlunum undanfarið, en Miðflokksmenn hafa sumir lýst þar yfir óánægju með stefnuna sem flokkurinn hefur tekið fyrir væntanlegar sveitarstjórnarkosningar.

Hætt við að grasrótin missi áhugann

Kristófer Máni Sigursveinsson, gjaldkeri ungliðahreyfingar Miðflokksins, varar við því að grasrót flokksins muni missa áhugann ef flóttamenn úr Sjálfstæðisflokknum verði áfram teknir fram fyrir Miðflokksmenn á lista flokksins, og gagnrýnir að Hlédís Maren Guðmundsdóttir hafi ekki fengið sæti ofar á listanum í Reykjavík. Hlédís er í fjórða sæti listans og er því ekki örugg inn í borgarstjórn miðað við síðustu skoðanakannanir.

„Grasrót Miðflokksins mun missa áhugann ef það færist í aukana hjá uppstillinganefndum flokksins að velja sjalla á flótta framyfir Miðflokksmenn á lista. Við þurfum Hlédísi í borgarstjórn.

Rithöfundurinn Stefán Máni Sigþórsson hefur einnig gert athugasemd við að Hlédís hafi ekki fengið 2. sætið á listanum og segist eiginlega vera kominn á þann stað að missa trú á stjórnmál ríkis og borgar.

„Að Hlédís Maren sé ekki í 2. sæti Miðflokksins í Reykjavík eru stór mistök. Ekki síst í ljósi þess hver skipar það sæti. Annars er ég eiginlega búinn að missa alla trú á ríki og borg og stjórnmálum yfir höfuð. Illa þreytt allt saman.“

 

Annar sem kallar sig Gottskálk á miðlinum segir með ólíkindum að Miðflokkurinn sé að tefla fram „svikasjöllum“ til þess eins að ganga fram hjá ungu og efnilegu fólki úr eigin röðum.

Tækifærissinnaðir flóttamenn

Ekki eru allir sáttir með Kristrínu Kolbrúnu Waage sem hlaut 2. sætið en hún kemur úr röðum Sjálfstæðismanna. Það sama á við um borgarfulltrúana þrjá, Kjartan Magnússon, Mörtu Guðjónsdóttur og Helga Áss Grétarsson, og í raun um oddvitann, Ara Edwald, líka þó að hann hafi ekki orðið fyrir barðinu á gagnrýninni á X.

Gagnrýnendur saka flóttamennina um tækifærismennsku og flokkurinn fyrir að hafa gefið þeim brautargengi á kostnað meðlima grasrótarinnar á borð við Hlédísi sem þykir mjög efnileg.

