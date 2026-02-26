Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands

Kona sem starfaði sem sumarstarfsmaður Happdrættis Háskóla Íslands árið 2023 hefur verið dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir fjárdrátt. Annars vegar tók hún rúmlega 2 milljónir í reiðufé sem var geymt í peningaskáp á starfsstöð sem hún ein hafði aðgang að og hins vegar dró hún sér 5 milljónir af reikningi dótturfélags happdrættisins, Húseignarinnar Steindórsprents, og lagði inn á eigin reikning. Ávinninginn nýtti hún svo í eigin þágu. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem féll fyrir hálfum mánuði síðan.
Konan játaði skýlaust sök í málinu, en hún hafði ekki áður gerst sek um auðgunarbrot og dómari taldi að á sakavottorði hennar væri ekki að finna brot sem hefðu áhrif á ákvörðun refsingar í málinu. Það horfði henni til málsbóta að hafa játað og samþykkt bótakröfur og eins kom fram að konan hefur leitað sér meðferðar vegna fíknisjúkdóms og snúið lífi sínu til betri vegar. Á sama tíma taldi dómari ómögulegt að líta fram hjá því að hún hafi gerst sek um fjárdrátt sem varðar talsverða fjárhæð. Refsing hennar þótti því hæfilega ákveðin sem 30 daga fangelsi en að virtum atvikum verður fullnustu refsingar frestað skilorðsbundið til tveggja ára. Konan þarf að endurgreiða Happdrætti Háskóla Íslands og Húseigninni Steindórsprenti það sem hún stal ásamt dráttarvöxtum.