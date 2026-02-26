fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 15:56

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona sem starfaði sem sumarstarfsmaður Happdrættis Háskóla Íslands árið 2023 hefur verið dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi fyrir fjárdrátt. Annars vegar tók hún rúmlega 2 milljónir í reiðufé sem var geymt í peningaskáp á starfsstöð sem hún ein hafði aðgang að og hins vegar dró hún sér 5 milljónir af reikningi dótturfélags happdrættisins, Húseignarinnar Steindórsprents, og lagði inn á eigin reikning. Ávinninginn nýtti hún svo í eigin þágu. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem féll fyrir hálfum mánuði síðan.

Konan játaði skýlaust sök í málinu, en hún hafði ekki áður gerst sek um auðgunarbrot og dómari taldi að á sakavottorði hennar væri ekki að finna brot sem hefðu áhrif á ákvörðun refsingar í málinu. Það horfði henni til málsbóta að hafa játað og samþykkt bótakröfur og eins kom fram að konan hefur leitað sér meðferðar vegna fíknisjúkdóms og snúið lífi sínu til betri vegar. Á sama tíma taldi dómari ómögulegt að líta fram hjá því að hún hafi gerst sek um fjárdrátt sem varðar talsverða fjárhæð. Refsing hennar þótti því hæfilega ákveðin sem 30 daga fangelsi en að virtum atvikum verður fullnustu refsingar frestað skilorðsbundið til tveggja ára. Konan þarf að endurgreiða Happdrætti Háskóla Íslands og Húseigninni Steindórsprenti það sem hún stal ásamt dráttarvöxtum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 29 mínútum
Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Gátu ekki sannað að hvalaskoðunarferðirnar væru umhverfisvænar
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dómurinn yfir Steinu Árnadóttur stendur – Sakfelld fyrir manndráp af gáleysi en ekki gerð refsing
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hvalveiðiskipstjóri varð af 20 milljónum

Mest lesið

Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Einstæð móðir óttast að senda þrettán ára soninn allsberan í sturtuklefa á Íslandi
Fjölskylduharmleikur um liðna helgi – Barði mömmu sína til óbóta áður en hann keyrði í burtu og tók eigið líf
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar

Nýlegt

Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Leggja til aðra lausn en Borgarlínu – „Hneppi íbúa þar nánast í stofufangelsi á meðan“
Lögregla varar við lítt þekktu fíkniefni sem komið er í umferð hér á landi
Risavaxin górilla fyrir utan heimili vekur athygli – Vill að allir gestir muni eftir þessu afreki
Hvalveiðiskipstjóri varð af 20 milljónum
Lammens fékk aðvörun um að mögulega væri United ekki staður fyrir hann
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Hildur afar ósátt við aðgerðaáætlun gegn offitu – „Í lagi að níða feitt fólk og niðurlægja það“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026

Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 2026
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Lilja nýr markaðs- og upplifunarstjóri hjá Högum 
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Dularfulla Teslubrunamálið aftur fyrir dóm – Sakaðir um að kveikja í bíl lögreglukonu

Dularfulla Teslubrunamálið aftur fyrir dóm – Sakaðir um að kveikja í bíl lögreglukonu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Bjarni Guðjóns hættur hjá VÍS – Á leið í framboð?

Bjarni Guðjóns hættur hjá VÍS – Á leið í framboð?
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Stórt fíkniefnamál fyrir dóm: Fimm menn af víetnömskum uppruna ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Hinum smánaða Andrew bannað að ríða út og glenna sig framan í myndavélarnar

Hinum smánaða Andrew bannað að ríða út og glenna sig framan í myndavélarnar
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Kurr á Landspítalanum eftir að Smjörva var skipt út fyrir Bertolli
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Mandelson harðneitar ásökunum forseta þingsins sem varaði lögreglu við
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar

Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll

Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll
Fréttir
Í gær
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Fréttir
Í gær
Hillir undir lok rannsóknar á mannsláti á Kársnesi
Fréttir
Í gær

Lifandi lesandi í glugga Kringlunnar – Lestrarhvatning til þjóðarinnar

Lifandi lesandi í glugga Kringlunnar – Lestrarhvatning til þjóðarinnar
Fréttir
Í gær
Ekki aðeins á Íslandi sem sendiherrar Trump valda ólgu – Frakkar loka á Kushner
Fréttir
Í gær
Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“
Fréttir
Í gær
Svara gagnrýni vegna Kersins – „Atvik sem var afar óheppilegt og leiðinlegt og við biðjumst afsökunar á því“
Fréttir
Í gær

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum sakaður um ofbeldi og kynferðislega áreitni á þorrablóti

Lögreglustjórinn á Vestfjörðum sakaður um ofbeldi og kynferðislega áreitni á þorrablóti
Fréttir
Í gær

Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“

Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“
Fréttir
Í gær
Ekki náttúrulögmál að Vesturlönd og Rússland séu óvinir
Fréttir
Í gær

„Ég held að upp til hópa sé fólkið sem vill pína aðra í sömu skoðanir hreinlega stíflað af frekju”

„Ég held að upp til hópa sé fólkið sem vill pína aðra í sömu skoðanir hreinlega stíflað af frekju”
Fréttir
Í gær
Segir eigendur vinsællar náttúruperlu skorta metnað og sakar þá um peningaplokk
Fréttir
Í gær
Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Fréttir
Í gær

Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“

Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Fréttir
Í gær

Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“

Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Fréttir
Í gær
Grænlenskur múrari gaf Trump hugmyndina um bandarískt sjúkraskip til Grænlands
Fréttir
Í gær
Fangavörður grunaður um brot í starfi – Komst upp eftir símhlerun