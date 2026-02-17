Safnað fyrir konurnar sem brutust inn í hvalveiðiskipin til að mótmæla

Fjársöfnun er í gangi á síðunni Gofundme fyrir hvalverndunarsinnanna Elissu Phillips og Anahitu Sahar Babaei. Þær voru nýlega dæmdar fyrir húsbrot þegar þær mótmæltu um borð í tveimur hvalveiðiskipum í september mánuði árið 2023.
Um 11.700 pund hafa safnast nú þegar, sem gera um 13 milljónir króna. En takmarkið er 30 þúsund pund, það er rúmlega 34 milljónir. Féð á að nota til þess að greiða fyrir allan lögfræðikostnað og annað sem fellur til við vörnina sem og að halda baráttunni áfram að fá hvalveiðar bannaðar á Íslandi.
„Við vorum handteknar á Íslandi eftir friðsamleg mótmæli vegna slátrunar hvalategundar í hættu. Við klifruðum upp í mastrið á tveimur hvalveiðiskipum og seinkuðum veiðunum um 33 klukkutíma og vöktum alþjóðlega athygli á máli sem má ekki hundsa,“ segja konurnar í færslu með söfnuninni. „Þetta var friðsamleg borgaraleg óhlýðni. Nú stöndum við frammi fyrir lagalegum afleiðingum þess að gera það sem er rétt.“
Phillips og Babaei voru sakfelldar í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir húsbrot. Sagt var í dómnum að þær hefðu torveldaða eiganda skipanna Hvals 8 og 9 að hagnýta eigur sínar. Enginn vafi hafi leikið á því að þær hafi óhlýðnast lögreglunni. Var þeim gert að greiða sekt upp á 200 þúsund krónur hvor sem og málsvarnarlaun verjenda sinna.
Söfnunina má finna hér.