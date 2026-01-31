Dulin einkenni briskrabbameinsins sem banaði Alan Rickman

Daily Mail fjallaði í vikunni um viðtal BBC Breakfast við ekkju hans, Rimu Horton, sem sagði að stærsta áskorunin varðandi briskrabbamein væri sú að oft væri erfitt að greina sjúkdóminn. Loks þegar greining liggur fyrir sé það oftar en ekki orðið of seint.
„Hann lifði í sex mánuði eftir að hann fékk greininguna. Lyfjameðferðin lengdi líf hans eitthvað, en hún læknaði sjúkdóminn ekki,“ sagði hún.
Rickman var einn þekktasti leikari Bretlandseyja og muna ef til vill margir eftir honum úr Harry Potter-kvikmyndunum, Die Hard, Robin Hood og Love Actually.
Í viðtalinu kom fram að Horton safni nú fé fyrir samtökin Pancreatic Cancer UK í þeirri von að hægt verði að þróa snemmgreiningarpróf.
„Markmið okkar er að safna fé til baráttunnar gegn þessum banvæna sjúkdómi, sem nú hefur eitt hæsta dánarhlutfallið,“ sagði hún. „Stærsta vandamálið er að þegar fólk kemst að því að það er með sjúkdóminn, er það oft of seint. Það er svo erfitt að átta sig á einkennunum.”
Meðal einkenna briskrabbameins eru meðal annars mikill niðurgangur, þyngdartap og gula. Önnur algeng einkenni eru lystarleysi, þreyta, hár líkamshiti, ógleði eða uppköst og hægðatregða.
Brisið gegnir lykilhlutverki í meltingu og framleiðir hormón, svo sem insúlín og glúkagon, sem hjálpa líkamanum að umbreyta sykri úr fæðu í orku. Briskrabbamein getur hamlað framleiðslu þessara hormóna, sem getur leitt til óstöðugs blóðsykurs.
Um 10.500 manns greinast árlega með briskrabbamein í Bretlandi, og meira en helmingur sjúklinga deyr innan þriggja mánaða frá greiningu. Færri en 11 prósent lifa í fimm ár, að því er fram kemur í umfjöllun Daily Mail.
*Heimild: Krabb.is