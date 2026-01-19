fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 19. janúar 2026 17:15

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Jón Pétur Zimsen, segir að aðeins 2 prósent nemenda á Íslandi geti skilið flókinn texta. Þetta kemur fram í færslu hans á X en þar segir hann að í gær hafi verið átakanlegt að hlusta á umræðu um menntamálin í Sprengisandi.

„Hlustaði á Sprengisand í morgun. Það var eiginlega átakanlegt að heyra í því góða fólki sem var þar, Ingibjörg Isaksen, Ragnar Þór Pétursson og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir.

Þau höfðu afar lítið upp á að bjóða nema að verja stöðuna sem hefur komið börnum okkar á þann stað að 40% er ekki með grunnfærni í lesskilningi.

Sama blaðrið sem afvegaleiðir: ,,…10. bekkur kann að lesa en hann les ekki flókna texta“ –> þe er ekki með lesskilning til að ná innihaldi flókinna texta.

Hér mætti ætla að 40% nemenda læsu og skyldu ekki flókna texta. Það er rangt. Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki.

En hrun hefur einmitt orðið hvað fjölda afburðarnemenda varðar.

Þetta er svo það sem sumir fjölmiðlar lepja upp og umræðan kemst ekki í lausnirnar og leiðirnar út úr vandanum.“

Það var Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, stofnandi Köru Connect, sem nefndi í Sprengisandi að börn í 10. bekk kunni umskráningu, kunni að lesa en geti ekki lesið þungan texta. Þorbjörg sagði Ísland í blindflugi í menntamálum. Nefndi hún sérstaklega að það vanti meira námsefni sem er erfiðara og þyngra. Ingibjörg Isaksen, þingmaður Framsóknar, tók undir og bætti við að Ísland sé eftirbátur nágrannaþjóða hvað varðar fjárveitingar til námsgagnagerðar. Ragnar Þór Pétursson, kennari og fyrrverandi formaður Kennarasambands Íslands, segir að íslenska skólakerfið geri ekki nægar vitsmunalegar kröfur til nemenda þegar þeir eru komnir á miðstig og í unglingadeild. Þjóðin hafi ákveðið að vera vitsmunalega löt.

Ekki er á hreinu til hvaða mælinga Jón Pétur er að vísa þegar hann segir að aðeins 2 prósent nemenda geti skilið flókinn texta. Mögulega er hann að vísa til síðustu PISA-könnunar en samkvæmt henni töldust 4 prósent stúlkna og 2 prósent drengja ná afburðahæfni í lesskilningi, 2 prósent bæði stúlkna og drengja voru með afburðahæfni í læsi á náttúruvísindi og 4 prósent stúlkna og 6 prósent drengja náðu afburðahæfni í stærðfræðilæsi.

Jón Pétur var þó spurður í athugasemd undir færslunni hvaða leið væri úr þessum menntavanda og vísaði Jón Pétur þá til greinar sem hann ritaði í október en þar leggur hann meðal annars til að kennaranámið verði stytt úr fimm árum í þrjú, að tekið verði upp nýtt einkunnakerfi, sett verði ný aðalnámskrá og að stofnaðar verði sérdeildir fyrir börn með annað móðurmál en íslensku.

Skýrslu um niðurstöður PISA 2022 má finna hér, en á blaðsíðum 66-67 má finna upplýsingar um hæfniþrep lesskilnings.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 35 mínútum
Jón Pétur Zimsen: „Aðeins 2% nemenda skilja flókna texta, 98% skilja þá ekki“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Kona ákærð fyrir hættulega líkamsárás inni á Exit
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hlaut mölbrot á úlnlið í hrottalegri árás fyrir utan Apótekið
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Tók tilhlaup áður en hann sparkaði í höfuð barnsmóður sinnar – Kýldi svo aðra konu niður nokkrum mánuðum síðar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Frétti það fyrst í morgun að hann hefði unnið 67 milljónir
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Þórdís segir öryggi Íslands byggja á þessu þrennu – „Þetta gæti allt verið í uppnámi núna“

Mest lesið

Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Nýlegt

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Frétti það fyrst í morgun að hann hefði unnið 67 milljónir
Sjáðu ógeðslegt atvik sem hefur vakið mikla reiði – Búið að handtaka leikmanninn
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Þórdís segir öryggi Íslands byggja á þessu þrennu – „Þetta gæti allt verið í uppnámi núna“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Brúni hundamítillinn greindist á hundi – hundaeigendur hvattir til að vera á varðbergi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Lögreglan óskar eftir upplýsingum um hótanir með skotvopni

Lögreglan óskar eftir upplýsingum um hótanir með skotvopni
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Áfengisneysla eykur líkur á þessum krabbameinum og segir læknir tilfellum geta fjölgað verulega – „Það verður ekki auðvelt að fást við slíka aukningu“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi

Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Yfir eitt hundrað tilnefningar til Viðurkenninga FKA

Yfir eitt hundrað tilnefningar til Viðurkenninga FKA
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Minnst 39 látnir eftir slysið á Spáni – Sérfræðingar sagðir afar undrandi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Drap Amazon sendil – Hélt að hann væri kærasti dótturinnar

Drap Amazon sendil – Hélt að hann væri kærasti dótturinnar
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Ólympíumeistari fyrir dóm – Sakaður um að hafa nauðgað barni
Fréttir
Í gær
Enn og aftur tapar Jeanine Pirro – Heimilislaus maður sýknaður á hálftíma fyrir að beina laser að þyrlu Trump
Fréttir
Í gær

Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn

Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn
Fréttir
Í gær

Áfall fyrir foreldra: Ungbarnaleikskólinn Ársól hættir starfsemi í sumar

Áfall fyrir foreldra: Ungbarnaleikskólinn Ársól hættir starfsemi í sumar
Fréttir
Í gær
Nóbelsnefndin með yfirlýsingu – Verðlaunin eru verðlaunahafans
Fréttir
Í gær
Huldumaðurinn Aðalsteinn ákærður í sjö ára gömlu fjársvikamáli – „Bara einhver krakki í Hveragerði“
Fréttir
Í gær

Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki

Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki
Fréttir
Í gær
Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar
Fréttir
Í gær
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri

Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn

Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“

Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Myndband: Stórkostleg stemning hjá íslenskum stuðningsmönnum eftir sigurinn gegn Ítalíu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

39-26: Ítalir áttu enga möguleika í íslensku vélina

39-26: Ítalir áttu enga möguleika í íslensku vélina
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Dómari víkur sæti vegna mistaka

Dómari víkur sæti vegna mistaka
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland