fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki

Fókus
Laugardaginn 17. janúar 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sú útbreidda hugmynd að kynhvöt karla minnki jafnt og þétt með aldurinn virðist ekki standast fullkomlega. Þetta er samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem birtust í vísindaritinu Scientific Reports.

Samkvæmt henni nær kynlöngun karla hámarki um fertugt og raunar aðeins eftir fertugt.

Rannsóknin var unnin af fræðimönnum við Háskólann í Tartu í Eistlandi og byggir á gögnum frá rúmlega 67.000 fullorðnum einstaklingum á aldrinum 20 til 84 ára.

Greiningin sýndi að kynhvöt karla eykst jafnt og þétt þegar þeir ná þrítugsaldri og nær svo hámarki rétt eftir fertugt. Þá byrjar hún að lækka smám saman. Athygli vekur að kynlöngun karla sem komnir eru á sextugsaldur er svipuð og hjá tvítugum körlum.

Í frétt Daily Mail kemur fram að niðurstöðurnar hafi komið rannsakendum á óvart, þar sem vel er þekkt að magn testósteróns, helsta karlkynshormónsins, fer að lækka eftir að karlar komast á fertugsaldur. Þrátt fyrir það virðist kynhvöt karla halda áfram að aukast í nokkuð mörg ár eftir það.

Rannsakendur telja þetta benda til þess að aðrir þættir en líffræðileg öldrun, svo sem félagslegar og tengslatengdar aðstæður, hafi veruleg áhrif á kynlöngun.

Í skýringum sínum nefna þeir meðal annars að karlar á fimmtugsaldri séu oftar í stöðugum langtímasamböndum, sem tengjast bæði meiri kynlífsvirkni og aukinni tilfinningalegri nánd.

Þegar kemur að konum er sagan hins vegar önnur. Kynlöngun kvenna er mest þegar þær eru á aldrinum 20 til 30 ára en minnkar síðan með aldrinum og fellur skarpt eftir fimmtugt. Kynlöngun kvenna virðist almennt vera mun minni en kynlöngun karla – jafnvel á hámarki sínu var kynhvöt þeirra að jafnaði lægri en hjá körlum stóran hluta fullorðinsáranna.

Þrátt fyrir þessar almennu niðurstöður var mikill einstaklingsmunur milli þátttakenda. Sumar konur greindu frá meiri kynlöngun en margir karlar, og tvíkynhneigðir þátttakendur reyndust að jafnaði með mesta kynlöngunina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Þetta er aldurinn þar sem kynhvöt karla er í hámarki
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fer í hart eftir að hafa verið sviptur hundunum í kjölfar árásar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Högni í haldi lögreglu í Kólumbíu – Varð alræmdur í Póllandi fyrir að lúberja lögreglumenn
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Hanna Kristín varð fyrir barðinu á gervigreindarglöðum stjórnendum á Bifröst – „Jafn fáránlegt og það er hættulegt“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Ákærð í máli þar sem milljónir voru sviknar út úr konu frá Akureyri
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Fréttir
Í gær
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Fréttir
Í gær
Náttúruverndarlög hafi tafið bráðnauðsynlega viðgerð á Njarðvíkuræð – „Það er verið að bregðast við yfirvofandi neyðarástandi“

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Staðfestir hvenær Salah mætir aftur í treyju Liverpool
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Fréttir
Í gær
39-26: Ítalir áttu enga möguleika í íslensku vélina
Fréttir
Í gær

Dómari víkur sæti vegna mistaka

Dómari víkur sæti vegna mistaka
Fréttir
Í gær
Sölvi var vöggustofubarn – „Þessi óöryggistilfinning hefur fylgt mér í gegnum lífið“
Fréttir
Í gær
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn yfir Helga Bjarti – Ríkir almannahagsmunir að menn sem brjóta alvarlega gegn börnum gangi ekki lausir
Fréttir
Í gær

Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland

Fer yfir af hverju það sé ígildi sjálfsvígs fyrir Bandaríkin að ráðast inn í Grænland
Fréttir
Í gær

„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“

„Óhugnanleg tilfinning að menn sem ég hef unnið með hafi þessi viðhorf til kvenna“
Fréttir
Í gær
Nauðungarvistuð eftir að hún braust inn til þekkts fjárfestis og sagðist búa með honum
Fréttir
Í gær

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“

Kolbrún slegin yfir svínaskýrslunni – „Það er ekki hægt að afsaka sig með fjárskorti“
Fréttir
Í gær
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Fréttir
Í gær
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Fréttir
Í gær

Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“

Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Fréttir
Í gær

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Fréttir
Í gær
Erla Björg ritstjóri fréttastofu Sýnar segir upp
Fréttir
Í gær
Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara
Fréttir
Í gær

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“

Jón Pétur varpar ljósi á skuggalega þróun – „Þetta eru tvö raunveruleg dæmi sem ótrúlega mörg börn og ungmenni geta sogast inn í“
Fréttir
Í gær
„Við lítum þessar ásakanir mjög alvarlegum augum“
Fréttir
Í gær
Guðbrandur segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nova í samstarf við DRM-LND

Nova í samstarf við DRM-LND
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 

Þorsteinn svarar ásökun á hendur sér og stígur til hliðar – „Mér mikið áfall“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Forstjóri Deloitte á Íslandi ákærður fyrir kynferðislega áreitni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“

„Það væru endalok heimsins eins og við þekkjum hann“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Blaðamaður sem hatar Trump og er á lista yfir mögulega meðlimi Antifa sótti um hjá ICE en óraði ekki fyrir því sem átti eftir að gerast
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fjórir skattsvikarar fá háar sektir en sleppa við atvinnurekstrarbann
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 

Ólafur Ragnar varar við afleiðingum þess að taka Grænland með valdi – „Yrðu af stærðargráðu sem við höfum aldrei séð á okkar lífskeiði“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur

Hótanir Trumps gegn Íran virðast hafa borið árangur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Helgi Bjartur fer á bak við lás og slá – Fjögurra vikna gæsluvarðhald