Jóhanna Guðrún á von á fjórða barninu

Hjónin Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söngkona og Ólafur Friðrik Ólafsson viðskiptafræðingur eiga von á sínu öðru barni. Fyrir eiga þau saman eina dóttur og Jóhanna Guðrún á dóttur og son úr fyrra hjónabandi með tónlistarmanninum Davíð Sigurgeirssyni.
„Það eru STÓR tíðindi! Hún elsku Jóhanna Guðrún, okkar einstaka söngdíva, á von á litlu jólabarni! Við erum svo ótrúlega glaðar fyrir hennar hönd og óskum henni innilega til hamingju. Það verður dásamlegt að fylgjast með nýju litlu kraftaverki koma í heiminn,“ sagði í tilkynningu leikhópsins Skoppu og Skrítlu á samfélagsmiðlum.
„En... það þýðir líka að Jólapartý Skoppu og Skrítlu fær nýja söngdívu til liðs við sig í Hörpu og Hofi í nóvember og desember!“
Sú sem tekur við söngkeflinu frá Jóhönnu Guðrúnu í Hörpu á sunnudag.
Jóhanna Guðrún og Ólafur voru kærustupar í menntaskóla, og fylgdi hann henni til Moskvu árið 2009 þegar hún lenti í 2. sæti í Eurovision með lag sitt Is It true. Leiðir þeirra skildu og hún kynntist Davíð, giftist og átti með honum tvö börn. Eftir skilnað þeirra árið 2021 rakst hún á Ólaf aftur og þau endurnýjuðu ástina, eignuðust dóttur árið 2022 og giftu sig árið 2025.
Eftir að þau tóku aftur saman eignuðust þau sitt fyrsta barn saman árið 2022, dóttur sem fékk nafnið Jóhanna Guðrún líkt og móðirin. Parið gifti sig svo síðasta sumar í Hafnarfjarðarkirkju og nú ári síðar er von á öðru barni.