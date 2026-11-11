Óttast að lekir brjóstapúðar gætu hafa valdið ranglega greindum MS-sjúkdómi

Leikkonan Christina Applegate hefur deilt nýrri kenningu á bak við langvinna heilsufarsbaráttu sína og segir að hún sé að rannsaka hvort sprungnir eða lekir brjóstapúðar gætu hafa hrundið af stað einkennunum sem leiddu til rangrar greiningar á MS-sjúkdómnum í mörg ár.
Í þætti sínum af MeSsy hlaðvarpinu á þriðjudag ásamt meðkynninum Jamie-Lynn Sigler, þar sem hún talaði opinskátt, útskýrði Applegate að þótt læknar geri röð prófa til að ákvarða hvað raunverulega veldur alvarlegum hreyfitruflunum hennar, þá sé hún að skoða endurgerðaraðgerðina sem hún gekkst undir árið 2008.
Applegate, sem gekkst undir tvöfalt brjóstnám árið 2008 eftir að hafa greinst með brjóstakrabbamein og fékk síðan ígræðslur, viðurkenndi að það væri löngu komið á tíma að láta skipta um þær eða fjarlægja þær.
„Hvað ef þau leka og eitra fyrir mér?“
Í hlaðvarpinu ræddi Applegate um þennan möguleika og sagðist hafa hugsað hann í mörg ár og sá möguleiki orðinn sífellt háværari eftir að ástvinur hennar sendi nýlega læknisfræðilega rannsókn.
„Ég fór í tvöfalt brjóstnám árið 2008 og það er löngu kominn tími til að láta skipta um púðana,“ sagði Applegate við Sigler. „Og ég sver að síðustu fimm árin eða eitthvað hef ég hugsað: Hvað ef þeir leka og eitra fyrir mér? Og svo var einhver rannsókn ... um að það birtist sem MS. Svo það er eitthvað sem ég mun skoða því það er eitthvað sem ég hef hugsað um.“
Kenningin er í samræmi við brjóstagígræðslusjúkdóm, hugtak sem notað er til að lýsa víðtæku safni kerfisbundinna einkenna, þar á meðal langvarandi þreytu, vitsmunaþoku, lið- og vöðvaverkjum, taugakvilla og sjálfsofnæmisviðbrögðum, sem geta endurspeglað taugasjúkdóma eins og MS.
Enn í lamandi sársauka
Applegate greindi frá því í lok október, eftir að hafa barist opinberlega við MS-sjúkdóminn í mörg ár, að læknar hefðu tilkynnt henni að hún hefði fengið ranga sjúkdómsgreiningu. Applegate viðurkenndi að hún hefði ekki reiðst yfir því því daglegur veruleiki hennar er jafn kvalafullur þrátt fyrir að vera ekki með MS.
„Að fá læknana mína til að gera allar þessar rannsóknir, það er mikið,“ sagði Applegate. „Það er yfirþyrmandi. Það er svo margt sem getur verið í gangi ... Ég get alls ekki hreyft hægri öxlina núna. Ég get ekki lyft handleggnum.“
Applegate sagði að það taki hana enn að minnsta kosti 10 mínútur að setjast upp og fara fram úr rúminu vegna verkja í öllum líkamanum og hún þarf enn að nota hjólastól í læknisheimsóknir.
Þó að læknar haldi áfram að keyra rannsóknir á sjálfsofnæmissjúkdómum eins og rauðum úlfum, Lyme-sjúkdómi og iktsýki, segir Applegate að hún sé staðráðin í að láta ekkert ógert, þar á meðal að fara í skurðaðgerð ef ígræðslur hennar reynast vera sökudólgurinn á veikindum hennar.