Leiðréttir sögusagnir um hversu mikla peninga hún græddi á Two and a Half Men

Nýsjálenska leikkonan Melanie Lynskey vill leiðrétta sögusagnir um að hún hafi þénað 200.000 dollara (tæpar 25 milljónir króna) á þátt af Two and a Half Men .
Lynskey hélt því fram að þótt laun hennar væru ekki eins há og sögusagnir herma, þá væru þau „gríðarleg“ fyrir hana á þeim tíma þegar hún byrjaði í þáttunum aðeins 25 ára gömul.
Þáttaröðin var frumsýnd árið 2003 og gekk í 12 þáttaraðir og Lynskey tók fram að „meira en helmingur þáttanna sem ég gerði voru í fyrstu tveimur þáttaröðunum“.
Eftir að hafa tekið eftir því að tölurnar sem voru á netinu voru gríðarlega ýktar útskýrði hún nákvæmlega hversu mikið hún þénaði á hverjum þætti og svaraði aðdáanda: „Hæ! Fyrirgefðu, en þessi fáránlega tala er að fljúga um á netinu og ég verð að segja ykkur hversu röng hún er.“
„Ég gerði aðeins 63 af 262 þáttum. Ég græddi bókstaflega einn tíunda af þeirri upphæð sem sögð er fyrir hvern þátt.“
Lynskey tók fram að hún hefði þénað 20.000 dollara á þátt, með fimm prósenta launahækkun í hverri þáttaröð.
Hún útskýrði nánar hvernig laun hennar virkuðu og bætti við: „Hæstu launin sem ég fékk í þáttunum voru held ég 43.000 dollarar fyrir einn þátt í síðustu þáttaröðinni. Þetta er upphæðin áður en laun eru greidd til umboðsmanna, stjórnenda og viðskiptastjóra, þannig að þú færð um 50 prósent af þessari upphæð í vasann.“
Lynskey, sem nú er eins barns móðir, sagðist vera „ótrúlega þakklát fyrir starfið og peningana“ en hugmyndin um að hún hafi grætt milljónir sé algjörlega „fáránleg“.
„Þetta gerði mér kleift að greiða litla húsnæðislánið mitt og reikninga og geta unnið í sjálfstæðum kvikmyndum og byggt upp feril. Ég hugsa alltaf um það hversu heppin ég er í samanburði við langflesta leikara því það er svo, svo erfitt að sjá sér farborða. Ég hafði átt svo erfitt á þeim tímapunkti svo ég var mjög þakklát. Þetta var ekki þátturinn minn og mér fannst ég vera sátt við það sem ég fékk greitt, ég verð bara pirruð þegar það er rangt sagt frá.“
Meðleikari hennar, Holland Taylor, sem lék Evelyn, móður Charlie og Alans, hefur einnig verið opinská um launin sem hún fékk í þáttunum, en ekki á alveg sama hátt.
Í nýlegri þátttöku í Alchemy með Anthony Mason sagði hún: „Þeir borguðu mér aldrei mjög í þessari þáttaröð. Ég fékk borgað í þeim þætti það sama og ég hafði þénað í þáttaröð átta árum áður eða eitthvað. Og ég fékk fjórar Emmy-tilnefningar og þeir gáfu mér aldrei launahækkun. Þeir gera það venjulega.“