Afhjúpar hræðilega aðferð til að aga börnin sín

Sænski leikarinn Bill Skarsgård hefur hrætt milljónir kvikmyndagesta með hlutverkum sínum sem dansandi trúðurinn Pennywise í IT og sem greifinn Orlok í Nosferatu.
Skarsgård brá sér þó ekki bara í hlutverkin á tökustöðum þar sem hann segir að ógnvekjandi hryllingspersónur hans birtist stundum heima fyrir, sérstaklega þegar kemur að því að aga börnin.
Í viðtali í hlaðvarpinu Happy Sad Confused með kynnirnum Josh Horowitz opnaði 36 ára leikarinn sig um fjölskyldulífið, hrekkjavökuna og hvort persónur hans dúkki upp á heimili hans í Stokkhólmi.
Í viðtalinu nefndi Horowitz þá sérstöku og órólegu söngrödd sem gerði Pennywise að illmenni kynslóðarinnar og spurði Skarsgård hvort börnin hans hefðu einhvern tímann heyrt röddina heima.
„Ég held að þú sért ekki að koma fram sem Pennywise, í félagsskap barnanna þinna,“ spurði Horowitz. „Hafa þau heyrt þig spila Pennywise?“
Skarsgård viðurkenndi án þess að hika við að nota hræðilega raddbeitingu sem áhrifaríka uppeldisaðferð þegar börnin hans eru óþekk: „Já, ef þau haga sér illa,“ hló Skarsgård. „Já, hann getur smogið þarna út. Já, hann getur smogið inn, smogið út, og Nosferatu getur poppað inn. Þú veist, þarna er litríkur hópur af geðklofa-pabba.“
Skarsgård, sem á tvær dætur með konu sinni Alidu Morberg, grínaðist með að þótt hann forðist að klæða sig upp sem hryllingspersónur sínar frítt utan vinnu, þá sé heimili hans undirlagt þegar kemur að hrekkjavökunni.
Hann sagði að eldri dóttir hans væri heltekin af hrekkjavökunni og hefði farið í „trick or treat“ klædd sem hefðbundin vampíra þó hún hafi spurt hvort pabbi hennar vildi slást í för með henni sem Pennywise.
„Hún sagði eitthvað á þá leið að hún væri Nosferatu,“ sagði Skarsgård. „Og ég hugsaði bara með mér að fara í förðunina. Átta klukkustundum síðar.“ Ég hugsaði með mér að þetta væri ekki alveg þannig sem þetta virkar.“
Næst á skjánum í hefðbundnara hlutverki
Hryllingsmyndaaðdáendur þekkja Skarsgård best fyrir ofangreind hlutverki en 25. nóvember má sjá hann á Netflix í hefðbundnara hlutverki í Mosquito Bowl eftir leikstjórann Peter Berg.
Myndin, sem er byggð á metsölubók Buzz Bissinger, segir frá raunverulegum atburðum, háskólafótboltastjörnum og herhetjum sem spiluðu óvæntan leik á Guadalcanal á aðfangadagskvöld 1944 áður en þeir héldu í Kyrrahafsstríðið.
Skarsgård útskýrði að myndin, sem tekin var upp í tímaröð með fimm handfestum myndavélum, sprengingum og krefjandi áströlskum æfingabúðum með klukkustundum af daglegum fótboltaæfingum og herþjálfun, hefði uppfyllt langan draum hans „Ég var að reyna, því tökurnar voru mjög erfiðar, en ég hugsaði bara: Gerðu þetta bara fyrir níu ára gamla Bill, hann myndi ekki trúa því hvar þú endaðir'"
„Það var hluti af mér sem hugsaði með sér: Ókei, hvað er á óskalistanum mínum?' Og það er að leika persónu sem þjónaði í sjóhernum í Kyrrahafinu ... Síðari heimsstyrjöldin var alltaf eitthvað sem var eins og, ég er að gera þetta fyrir litla manninn innra með mér.“