Vikan á Instagram: „Upplifun að fara á Sexy Fish“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudögum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Guðrún mátaði elstu biskupskápuna
Móeiður fyltist jakkaást
Sveindís Jane með myndasyrpu
Patrekur Jaime skemmti sér á sexyfish
Mari sýndi frá degi sonarins
Halla fór á Iceland Airwaves
Sævar Þór brá sér í klassískan bol
Brynhildur með myndaröð
Svala segir frá tilurð jólalags síns
Kristrún sótti fund í London
Sunneva og Birta buðu í teboð
Þemað var bleikt og vinkonur Sunnevu og Birtu klikkuðu ekki
Fyrirsætan Helena O´Connor var í París
Gugga naut lífsins á Miami
Dóra Júlía minntist ömmu sinnar
Gerður opnaði nýja verslun
Kjartan Logi tók skilnaðarbörn fyrir
Herra Hnetusmjör skellti sér til Miami
Pattra Sriyanonge markaðsstjóri Sjáðu fór á Iceland Airwaves
Selma Soffía deildi uppáhalds trendunum sínum
Jökull og Bruna njóta lífsins á Hawai-eyjum
Bríet getur ekki beðið
Kristín Sif og Stebbi Jak fóru út að leika
Unnur skemmti sér á Dillon