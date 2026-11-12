Katrín opnar sig um bataferlið og lykilatriðið sem læknarnir sögðu henni

Katrín Middleton opnar sig um bataferil sinn eftir krabbamein með því að lýsa því helsta sem læknarnir sögðu henni eftir að hún greindist með sjúkdóminn.
Prinsessan af Wales, sem er gift Vilhjálmi Bretaprins, greindi frá því í mars 2024 að hún væri að gangast undir fyrirbyggjandi krabbameinslyfjameðferð eftir aðgerð sem leiddi í ljós krabbamein.
„Þetta hafa verið ótrúlega erfiðir mánuðir fyrir alla fjölskylduna okkar, en ég er með frábært læknateymi sem hefur annast mig vel, sem ég er svo þakklát fyrir,“ sagði hún þá.
Katrín sagðist vera mjög þakklát eiginmanninum: „Að hafa Vilhjálm við hlið mér er mér mikil huggun og fullvissa. Eins og kærleikurinn, stuðningurinn og góðvildin sem svo mörg ykkar hafa sýnt. Það þýðir svo mikið fyrir okkur bæði.“
Í september 2024 tilkynnti Katrín að hún hefði lokið krabbameinslyfjameðferð en í janúar 2025 sagði hún í yfirlýsingu að hún væri í bata.
Katrín kom aftur í sviðsljósið meðal almennings og sneri skömmu síðar aftur til konunglegra skyldna.
Í nýju viðtali við tímaritið Country Life lýsir Katrín ítarlega því eina sem læknarnir höfðu sagt henni að hafa í huga þegar kæmi að bataferlinu.
„Mér var sagt á sjúkrahúsinu að bati minn yrði ekki línulegur,“ sagði hún. „Mér var sagt að það kæmu góðir dagar og slæmir dagar, að batinn tæki tíma. Þetta er eins í eðli sínu og sýnir okkur að hvíldartímar, íhugun og endurnýjun eru jafn mikilvægir og vaxtartímar.“
Katrín lagði áherslu á mikilvægi útiverunnar í tengslum við bata hennar.
„Þetta snýst um að hlusta og veita athygli. Það sem ég brenn virkilega fyrir, eftir að hafa reynt það sjálf, er að nálgast veikindi og bata með heildrænni nálgun. Já, alvarleg veikindi skapa margar líkamlegar áskoranir, en það er líka dýpri hluti í okkur öllum,“ bætti hún við. „Náttúran hefur gert mér kleift að finna dýpri tengingu við huga minn, líkama og anda. Ég held að það sé vegna þess að náttúran býður upp á eitthvað einstakt.“
„Náttúran krefst ekki neins af okkur. Hún dæmir okkur ekki né ætlast til þess að við gerum eitthvað. Hún leyfir okkur einfaldlega að vera til. Þetta hefur sannarlega verið minn griðastaður og staður sem ég hef ósjálfrátt viljað fara til. Ef þú horfir á náttúruna, þá er hún sjaldnast stöðnuð; ef svo er, þá er hún sjaldan heilbrigð. Þetta hefur hjálpað mér virkilega að hugsa um hvernig flæði og hreyfing geta breytt einhverju innra með manni, hvort sem það er í líkama, huga eða hugsunum.“