Birtir hjartnæm skilaboð eftir andlát eiginmannsins

Sunny Ozell, eiginkona Sir Patrick Stewart, rýfur þögnina með hjartnæmum skilaboðum eftir andlát leikarans, 86 ára að aldri.
Stewart, sem var þekktastur fyrir hlutverk sín sem Xavier (prófessor X) í X-Men kvikmyndunum og Jean-Luc Picard skipstjóra í Star Trek: The Next Generation, lést 28. október á heimili sínu í Los Angeles eftir stutta baráttu við Alzheimerssjúkdóm og Lewy Body Dementia.
Ozell, sem var gift Stewart í 13 ár, skrifaði: „Í dag eru tvær vikur síðan Patrick lést og sorgin heldur áfram að koma í bylgjum. En ég hef líka upplifað svo djúpt þakklæti.“
Hún lýsti síðan hvernig ástandið væri á milli þeirra hjónanna.
„Við létum ekkert ósagt. Hann vissi að ég elskaði hann, og ég veit að hann elskaði mig. Við Patrick sáum hvort annað af alvöru og við sýndum fram á bestu eiginleika hvors annars.“
Hún hélt áfram og sagði að hún hefði verið „yfirþyrmd yfir viðbrögðum almennings við dauða Patricks“ og að hún hefði alls ekki verið hissa á að hann hefði snert svo marga.
Hún sagðist einnig vera innilega snortin yfir þessari sorg og missi og þakkaði öllum sem hafa sent samúðarkveðjur.
„Takk fyrir samúðarkveðjurnar allar, þær þýða svo mikið fyrir mig,“ skrifaði hún.
Hve lengi voru Patrick Stewart og Sunny Ozell saman?
Skilaboð Sunny vöktu einnig athygli á lífinu sem hjónin áttu saman.
„Við áttum saman næstum tvo áratugi og fylltum þessi ár af svo miklu lífi,“ skrifaði hún.
„Hjarta mitt þurfti að stækka til að rúma ást mína á Patrick, og hann breytti mér til hins betra, að eilífu.“
Parið hittist fyrst í New York borg árið 2008, þegar Patrick var að leika í Macbeth á Broadway og Sunny var að vinna á veitingastað. Þau giftu sig árið 2013 og Ian McKellen, vinur Patricks til langs tíma og meðleikari í X-Men, gaf þau saman. Ozell var 40 árum yngri en Stewart.
Hjónabandið var það þriðja hjá Stewart, áratug eftir að hann skildi við sjónvarpsframleiðandann Wendy Neuss.
Yes, married. http://t.co/ZSMnpluSeL
— Patrick Stewart (@SirPatStew) September 8, 2013
„Hann hefur verið í hlýjum faðmi fjölskyldu og vina“
Í yfirlýsingu á opinberri Instagram- síðu Stewarts skrifaði fulltrúi hans: „Við tilkynnum með mikilli sorg andlát Sir Patricks Stewart í gær á heimili sínu í Los Angeles, í ástríkri umsjá ástkærrar eiginkonu sinnar, Sunny, eftir stutta og hjartnæma baráttu við Alzheimerssjúkdóm og Lewy Body Dementia.“
„Hann hefur verið haldið í hlýjum faðmi fjölskyldu og vina, umkringdur lifandi tónlist, bænum, tárum, hlátri og þeirri djúpu tilfinningu sem aðeins hann gat vakið eftir ævilanga hollustu við okkur öll. Við munum að eilífu varðveita friðsæla ró hans og yfirbragð hans, varanlega áminningu um ósigrandi náð hans.“