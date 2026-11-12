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Fókus

Líf í bókum í Bókakonfekti kvöldsins

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 12. nóvember 2026 19:30

Bókakonfekt Forlagsins heldur áfram í kvöld, fimmtudaginn 12. nóvember kl. 20 í bókabúð Forlagsins á Fiskislóð 39 og í streymi sem sjá má hér fyrir neðan.

Bókakonfektkvöldin eru löngu orðin fastur liður bókaunnenda í aðdraganda jóla. Á kvöldunum lesa rithöfundar úr bókum sínum og árita fyrir þá sem þess óska. Léttar veitingar eru í boði. Allir eru velkomnir. Kvöldin eru fjögur fimmtudagskvöld í röð. Það fyrsta var fyrir viku og er hægt að horfa á upptöku, sjá hér neðar í fréttinni.

Í kvöld koma fram: 

Melkorka Ólafsdóttir: Hverfa

Halldór Guðmundsson: Líf í bókum

Steinunn Sigurðardóttir: Veisla þrjú

Björn Halldórsson: Ókunnugt fólk

Gerður Kristný: Míkadó

Margrét Tryggvadóttir: Krossgötur

Hjálmar Sveinsson: Húsið

 

Viðburður á Facebook.

Hér má horfa á fyrsta Bókakonfektið sem fór fram fimmtudagskvöldið 5. nóvember.

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