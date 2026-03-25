Hefur þrjú orð að segja um samstarfið við Markle

Leikarinn Jack Quaid, sem meðal annars er þekktur fyrir sjónvarpsþættina The Boys, gaf stutta en áhrifamikla umsögn um hvernig það var að vinna með Meghan Markle í væntanlegri mynd þeirra, Close Personal Friends.
„Þetta var geðveikt (e. It Was Insane),“ viðurkenndi hann við Entertainment Tonight í síðustu viku, áður en hann sneri sér að því að hrósa öðrum samleikurum sínum.
„Aðalleikararnir eru ég, Brie Larson, Henry Golding og Lily Collins, sem er ótrúlegur hópur fólks að vera hluti af,“ sagði Quaid, sem er sonur leikaranna Dennis Quaid og Meg Ryan.
„Á hverjum degi fórum við á tökustað og reyndum bara okkar besta til að fá hvert annað til að hlæja.“
Þó Quaid hafi ekki haft mikið að segja um hertogaynjuna af Sussex, þá markaði hlutverk hennar í gamanmyndinni endurkomu hennar í leiklistina átta árum eftir að hún skildi við Hollywood. Hún leikur sjálfa sig í myndinni.
„Þetta er stór stund fyrir Meghan og táknar að hún snýr aftur til að gera það sem hún elskar í raun og veru,“ sagði heimildarmaður frá Amazon MGM Studios framleiðslunni við Sun fyrir áramót. Heimildarmaðurinn bætti við að Markle, 44 ára, „hefur verið kaffærð í tilboðum en þetta fannst henni rétt.“
„Þetta er leið Meghan til að dýfa tánni aftur í leiklistina varlega og sjá hvernig henni líkar að vera aftur á setti,“ hélt heimildarmaðurinn áfram. „Allir sem komu að þessu eru mjög spenntir og hafa gert heit um að segja ekkert um þátttöku hennar.“
Að sögn er eiginmaður hennar, Harry Bretaprins, hlynntur ákvörðun hennar um að snúa aftur í leiklistina og sýnir henni fullan stuðning.
Markle tók ákvörðun um að stíga til hliðar frá störfum sínum í Hollywood árið 2017, á meðan hún var trúlofuð Harry. Hennar þekktasta hlutverk er Rachel Zane í sjónvarpsþáttunum Suits frá 2011 til 2018, sem konungsfjölskyldan lýsti yfir áhyggjum sínum af þegar hún byrjaði fyrst að vera með Harry þar sem þau höfðu „aldrei séð neitt þessu líkt“. „Þetta er nýr kafli, ekki satt?“ sagði Markle um að hætta störfum sínum í þáttunum en horfa fram á veginn til nýs lífs.
„Ég hef hakað við þennan reit og ég er mjög stolt af því starfi sem ég hef unnið þar og nú er kominn tími til að vinna með Harry sem teymi.“