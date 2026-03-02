fbpx
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“

Fókus
Mánudaginn 2. mars 2026 07:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is.

Ef þú sérð ekki færslurnar hér að neðan, smelltu hér. Það getur einnig virkað að endurhlaða síðuna eða skipta um vafra.

Birta Líf skálaði fyrir sjálfri sér og bauð í afmæli

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Birta Líf (@birtalifolafs)

Sunneva Eir vinkona hennar mætti

Og Birgitta Líf líka

Nadía Sif er með einfalda formúlu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NADÍA SIF LÍNDAL (@nadiiasif)

Magnea Björg var skíthrædd í japönskum dýragarði

Hafdís Björg er náttúrubarn í hjarta sér

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HAFDÍS BJÖRG (@hafdisbk)

Sólbjört Sigurðardóttir leikkona og dansari birti óléttumynd

Gummi kíró klæddist jarðtónum á sunnudegi

 

View this post on Instagram

 

A post shared by G U M M I K Í R Ó (@gummikiro)

Áslaug Arna minntist ömmu sinnar og nöfnu

Tara Sif sýndi frá framkvæmdum

Rúnar Hroði naut frís með fjölskyldunni

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RUNAR HRODI (@runarhrodi2)

Brynhildur segir að henni sé líkt við leik- og söngkonuna Ariana Grande

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs)

Helena sýndi ræktarrútínu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Helena OC (@helenaoc)

Fanney Dóra sýndi morgunhreinsirútínu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by F A N N E Y D O R A (@fanneydora)

Katrín Edda fær sér prótein ice matcha latte

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Katrin Edda (@katrinedda)

Birta er Mattel stúlka

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Birta (@birta.abiba)

Kristín og Stefán eru dugleg saman í ræktinni

Hanna og Nikita eru glæsileg á dansgólfinu

Bubbi bíður spenntur eftir nýjum gítar

Sigga Ósk fagnaði 1239 dögum með Sigfúsi

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 🎀 SIGGA ÓZK 🎀 (@siggaozk)

Emmsjé Gauti er með næg verkefni á prjónunum

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Emmsjé (@emmsjegauti)

Kristbjörg hitaði upp

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ✨Kris J✨ (@krisjfitness)

Sylvía Erla söng- og leikkona fór í óléttumyndatöku

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SYLVIA ERLA (@sylviaerla)

Auðunn kynnti væntanlega þáttaröð af Tónlistarmennirnir okkar

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SÝN+ (@syn.plus)

Hera mætti í skírn

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hera Gísladóttir (@heragisladottir)

Helgi er hugfanginn af húðvörum

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Helgi Omarsson (@helgiomarsson)

Ástrós auglýsti doppujakka

Auður póstaði myndbandi frá Bali

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Auður Gísladóttir (@audurgislaaa)

Selma Soffía póstaði sjálfum

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SELMA SOFFÍA (@selmasoffia)

Steinunn Ósk skellti sér í gusu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Steinunn Ósk (@steinunnosk)

Sævar Þór lögmaður er í fantaformi

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sævar Þór (@saevar78)

Rakel María var að spá í að flytja inn í verslun

Mari og Njörður yfirgáfu paradís

 

View this post on Instagram

 

A post shared by M A R I J Ä R S K (@mari_jaersk)

Viktor er ísdrottning

Svala syngur á stofugólfinu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SVALA (@svalakali)

Guðrún sýndi föt dagsins

Brynja naut lífsins í Thailandi

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa)

Sara naut sín í norskum snjó

Linda kennir okkur að gera Pornstar Margarita

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Linda Ben (@lindaben)

