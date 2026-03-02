fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan"

Fókus
Mánudaginn 2. mars 2026 15:30

Mörgum brá í brún þegar leikarinn Jim Carrey birtist á César-verðlaunahátíðinni í París á dögunum, enda þótti leikarinn ekki vera sjálfum sér líkur. Svo var sumum brugðið að þeir hreinlega trúa því ekki að þarna hafi Carrey sjálfur verið á ferðinni og eru nú farnar af stað samsæriskenningar um að leikaranum hafi verið skipt út fyrir klón eða eftirhermu, og það jafnvel þó að leikarinn hafi mætt til hátíðarinnar umkringdur vandamönnum sínum.

Ekki hjálpaði það til þegar förðunarfræðingurinn Alexis Stone birti færslu á Instagram, sem líklegast var birt í gríni, og gekkst þar við því að vera eftirherman. Stone sýndi mynd af grímu og hárkollu sem hann sagðist sjálfur hafa klæðst í París. „Alexis Stone sem Jim Carrey í París“.

Talsmaður César-verðlaunahátíðarinnar, Gregory Caulier, sendi yfirlýsingu til Variety í dag vegna málsins og kallaði samsæriskenningarnar galnar. Carrey fékk að vita fyrir tæpu ári síðan að hann yrði heiðraður á hátíðinni og var í miklum samskiptum við forsvarsmenn hátíðarinnar síðustu átta mánuðina. Leikarinn hafi lagt það á sig að semja og flytja ræðu á frönsku á hátíðinni og hafi æft sig mánuðum saman. „Hann mætti með maka sínum, dóttur, afabarni og 12 nánum vinum og vandamönnum,“ sagði Caulier og telur öruggt að einhver úr hópnum hefði tekið eftir því að leikaranum hafði verið skipt út fyrir eftirhermu.

Grínistinn Heather Shaw hefur líka séð sig knúna til að bregðast við málinu enda þykir netverjum hún vera lík leikaranum. „Það eru allir að tagga mig og kalla mig klónið hans. Ég er ekkert fjandans klón,“ sagði grínistinn í myndbandi á TikTok og bætti við að samsæriskenningarnar væru sturlaðar. „Skipt út fyrir hvað? Hann er bara búinn að láta eiga við andlitið á sér. Hefur enginn séð Real Houswives-þættina? Maðurinn er bara búinn að láta sprauta sig með fylliefni. Mér finnst hann líta vel út miðað við að vera á sjötugsaldri. Hann lítur ágætlega út. Hann er bara venjulegur gaur sem er að eldast og hefur líka fengið sér smá botox og fylliefni. Það er ekki búið að skipta honum út.“

Netverjar voru samt ekki sannfærðir. Einn skrifaði hreinlega við myndband Heather: „Þetta er nákvæmlega það sem Jim Carrey-klón myndi segja.“

