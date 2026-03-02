Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“

Mörgum brá í brún þegar leikarinn Jim Carrey birtist á César-verðlaunahátíðinni í París á dögunum, enda þótti leikarinn ekki vera sjálfum sér líkur. Svo var sumum brugðið að þeir hreinlega trúa því ekki að þarna hafi Carrey sjálfur verið á ferðinni og eru nú farnar af stað samsæriskenningar um að leikaranum hafi verið skipt út fyrir klón eða eftirhermu, og það jafnvel þó að leikarinn hafi mætt til hátíðarinnar umkringdur vandamönnum sínum.
Ekki hjálpaði það til þegar förðunarfræðingurinn Alexis Stone birti færslu á Instagram, sem líklegast var birt í gríni, og gekkst þar við því að vera eftirherman. Stone sýndi mynd af grímu og hárkollu sem hann sagðist sjálfur hafa klæðst í París. „Alexis Stone sem Jim Carrey í París“.
Talsmaður César-verðlaunahátíðarinnar, Gregory Caulier, sendi yfirlýsingu til Variety í dag vegna málsins og kallaði samsæriskenningarnar galnar. Carrey fékk að vita fyrir tæpu ári síðan að hann yrði heiðraður á hátíðinni og var í miklum samskiptum við forsvarsmenn hátíðarinnar síðustu átta mánuðina. Leikarinn hafi lagt það á sig að semja og flytja ræðu á frönsku á hátíðinni og hafi æft sig mánuðum saman. „Hann mætti með maka sínum, dóttur, afabarni og 12 nánum vinum og vandamönnum,“ sagði Caulier og telur öruggt að einhver úr hópnum hefði tekið eftir því að leikaranum hafði verið skipt út fyrir eftirhermu.
Grínistinn Heather Shaw hefur líka séð sig knúna til að bregðast við málinu enda þykir netverjum hún vera lík leikaranum. „Það eru allir að tagga mig og kalla mig klónið hans. Ég er ekkert fjandans klón,“ sagði grínistinn í myndbandi á TikTok og bætti við að samsæriskenningarnar væru sturlaðar. „Skipt út fyrir hvað? Hann er bara búinn að láta eiga við andlitið á sér. Hefur enginn séð Real Houswives-þættina? Maðurinn er bara búinn að láta sprauta sig með fylliefni. Mér finnst hann líta vel út miðað við að vera á sjötugsaldri. Hann lítur ágætlega út. Hann er bara venjulegur gaur sem er að eldast og hefur líka fengið sér smá botox og fylliefni. Það er ekki búið að skipta honum út.“
Netverjar voru samt ekki sannfærðir. Einn skrifaði hreinlega við myndband Heather: „Þetta er nákvæmlega það sem Jim Carrey-klón myndi segja.“
Nope.
Not a chance in hell that these are the same person. pic.twitter.com/kyD4z42Be6
— Mr. Nobody (@MmisterNobody) February 27, 2026
The people claiming Trump bombed Iran to distract from Epstein are clearly just deliberately distracting from the fact that Trump bombed Iran to distract from the fact that Jim Carrey was replaced by a clone.
— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) February 28, 2026
Apparently this is Jim Carrey at the French film awards.
This is some Truman show stuff. pic.twitter.com/PaunwLGCsS
— StarmerOut (@ForeverScept) February 27, 2026
JUST IN 🇺🇸: Fake Jim Carrey Debunked
The Jim Carrey we saw in the video in Paris that had everyone skeptical turns out to be artist Alexis Stone who impersonates celebrities.
Alex posted proof on instagram. We can thankfully put this conspiracy to bed. Jim Carrey is hopefully… pic.twitter.com/88QnqQSAWP
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 2, 2026
Jim Carrey doesn’t look, sound or behave like Jim Carrey.
Actors playing actors. 💯 pic.twitter.com/LoElUgeZc5
— 𝒦𝑒𝓁𝓁𝓎࿎☽ (@idropFbombs) February 27, 2026
Conspiracy fans:
What’s truly horrifying? The villains… or our collective blindness?
Exhibit A: „Jim Carrey“ at César 2026 — blue eyes now? Clone horror or delusion? 👀 pic.twitter.com/pMEqjlxacD
— TERROFLIX (@terroflix1) March 2, 2026
Okay this Jim Carrey shit has me bugging pic.twitter.com/XtuOVplfpb
— BLAIRE WHITE (@BlaireWhite) February 27, 2026
🚨 HAS JIM CARREY BEEN REPLACED? NEW RED CARPET FOOTAGE HAS FANS ASKING IF HE WAS CLONED
New video from the 2026 César Awards in Paris is going viral after viewers noticed something very off about the Hollywood actor.
Watch closely.
What do YOU see? pic.twitter.com/t13tCpkibL
— HustleBitch (@HustleBitch_) February 27, 2026