Föstudagur 27.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Útlitsbestun“ fer með unga fólkið á skuggalegar slóðir – Brjóta í sér andlitsbein og sprauta sig með vafasömum efnum frá Kína

Fókus
Föstudaginn 27. febrúar 2026 21:00

Útlitsbestun, eða „looksmaxxing“ eins og hún kallast á samfélagsmiðlum, er hugtak sem vísar til þess að hámarka útlitið. Hugtakið hefur verið notað í rúman áratug en til að byrja með var það einkum notað í jaðarsamfélögum kynsveltra karlmanna (e. incels) í netheimum. Hugtakið færðist svo frá jaðri yfir í meginstraum þegar áhrifavaldar á TikTok fóru að nota það. Áhrifavaldar hvetja fylgjendur sína til að hámarka útlitið með ýmsum hætti, einkum með því að hugsa vel um húðina, fara í ræktina og snyrta sig. Nú er þó farið að bera á öfgafyllri ráðum sem RÚV hefur fjallað um í vikunni. Netverjum er ráðlagt að sprauta sig með svokölluðum peptíð-amínósýrum og jafnvel að brjóta viljandi beinin í andlitinu á sér.

Bandaríski áhrifavaldurinn Clavicular hefur vakið athygli fyrir að merja í sér kjálka- og kinnbein með hamri í þeim tilgangi að stækka þau. Clavicular heitir réttu nafni Braden Peters og hafa erlendir miðlar lýst honum sem eins konar leiðtoga ungra útlitsdýrkandi karlmanna. Clavicular hefur vingast við aðra umdeilda áhrifavalda á borð við Andrew Tate og Nick Fuentes, en þeir eru einkum þekktir fyrir kvenfyrirlitningu og fordóma. Það er fátt sem Clavicular er ekki tilbúinn að gera fyrir útlitið. Hann segist sjálfur vera orðinn ófrjár vegna steranotkunar og eins hefur hann viðurkennt að taka inn amfetamín til að draga úr matarlyst. Að sjálfsögðu deilir Clavicular ekki visku sinni alfarið ókeypis, ekki frekar en félagi hans Andrew Tate, og býður hann upp á námskeið fyrir aðra karlmenn sem vilja sanna yfirburði kyns síns með öllum tiltækum ráðum.

Clavicular hefur líka talað fyrir svokölluðum petíð-amínósýrum sem eiga að hjálpa fólki að hámarka útlitið. Morgunútvarpið á RÁS 2 ræddi við rapparann Joey Christ um málið í gær. Hann segir að Clavicular hafi tekist að breyta útlitinu sínu gríðarlega og segi að það sé meðal annars peptíðum að þakka. Þau eigi að auka framleiðslu á kollageni, hjálpa til við endurheimt, auka hárvöxt og draga úr matarlyst svo fátt eitt sé nefnt. Joey Christ sagði vini sína hafa pantað peptíð frá Kína, og sjálfur hefur hann gaman af því að fylgjast með Clavicular þó að hann setji spurningarmerki við að ungmenni séu að apa það upp eftir áhrifavaldinum að berja sig í framan með hamri og sprauta sig með einhverjum meintum peptíðum frá Kína.

RÚV greindi frá því fyrr í vikunni að einn hafi leitað á eitrunarmiðstöð hér á landi vegna notkunar á peptíðum og eins hafi tollurinn stöðvað stórar sendingar af efninu. Eins ræddi ríkismiðillinn við mæður unglingsdrengja sem hafa keypt efnið á samfélagsmiðlum í von um að líta betur út. Lyfjastofnun hefur talsverðar áhyggjur af þessari þróun enda geti vel verið að efni sem er selt með þessum hætti sé í raun skaðlegt. Eru Íslendingar hvattir til að tilkynna sölusíður til lögreglu.

Bítið á Bylgjunni ræddi við Unu Emilsdóttur, sérnámlækni í atvinnu- og umhverfislæknisfræði, en hún segir það mjög alvarlegt að ungt fólk sé að sprauta sig með ólöglegu peptíði. Dæmi séu um að peptíð flutt til landsins séu eitruð og geti valdið hraðari vexti krabbameins og afmyndun beina í andliti.

„Við vitum ekki enn nákvæmlega hvernig utanaðkomandi peptíð virka til lengri tíma í mannslíkamanum,“ sagði Una og benti á að þó að samfélagsmiðlar dásami efnið þá sýni þeir bara glansmyndina en fáir opni sig um það að bein hafi vaxið yfir augu þeirra eða þeir afmyndast í framan.

