Varð gulur eins og Simpsons fígúra vegna ofdrykkju – „Ég veit ekki af hverju ég er enn þá á lífi“

Bretinn Sean Holland drakk svo mikinn vodka að hann varð gulur á litinn og hlandið úr honum var svart. Líffærin gáfu sig eitt af öðru og hann fékk varanlegan skaða á lifrina þrátt fyrir að vera hættur að drekka.
Breska dagblaðið The Mirror greinir frá þessu.
Sean byrjaði 18 ára að drekka bjór. Honum fannst það róa taugarnar og hjálpa honum að minnka þann mikla kvíða sem hann var haldinn. En þegar hann var orðinn 21 árs var drykkjan komin úr böndum.
Sean byrjaði hvern morgun á því að svolgra í sig einum bjór, bara svona til þess að losna við skjálftann. Í hádeginu var hann búinn með pela af vodka og svo drakk hann sex flöskur af léttvíni yfir daginn.
Þetta kostaði sitt, en Sean eyddi að meðaltali 55 pundum í áfengi á hverjum einasta degi. Það er um 9 þúsund krónum. Hafa ber í huga að áfengi er mun ódýrara í Bretlandi en á Íslandi.
Stundum varð hann ofbeldisfullur þegar hann drakk. Í þrígang var hann dæmdur í fangelsisvist á rétt rúmu ári. Á 25 ára afmælinu sínu, í marsmánuði árið 2025 ákvað hann að hætta að drekka. En þá vaknaði hann á hótelherbergi innan um tómar áfengisflöskur og hafði reynt að taka eigið líf.
En þar með sagt voru vandræði hans ekki úr sögunni. Þessi gríðarlega drykkja hafði tekið sinn toll af líkama hans.
Húðin á honum varð gul á litinn, frá toppi til táar, eins og fígúra úr teiknimyndaþáttunum um Simpsons fjölskylduna. Læknarnir komust að því að hann var kominn með lifrarbólgu, skorpulifur, skemmdir í nýrun og bólgið milta og bris. Líffærin voru að bila eitt af öðru.
Húðin á Sean var ekki það eina sem var undarlegt á litinn. Þvagið úr honum var svart og ögn rauðleitt á litinn. Líkt og sýkt blóð. Þá urðu augun á honum undarleg á litinn einnig. Þannig var líkamlegt ástand hans í þrjá mánuði uns hann var loksins útskrifaður af sjúkrahúsi. Þá tók við tveggja mánaða vist á meðferðarheimili.
„Þetta byrjaði með bjór og svo víni og svo endaði þetta í sterku víni,“ segir Sean sem vinnur nú með fólki sem er að takast á við alkóhólisma. Hann hefur einnig náð að takast á við kvíðann sinn með öðrum ráðum en áfengi. „Það er alltaf ljós við enda gangnanna.“
En þrátt fyrir þettan mikla viðsnúning á lífi Sean þá hefur hin geigvænlega áfengisneysla tekið af honum toll.
„Ég var sprautaður með öllum lyfjum í heiminum. Skemmdirnar á lifrinni munu aldrei læknast og hún er með mjög mikilli fitu,“ segir hann. Það þarf varla að taka það fram að hann má aldrei drekka aftur. „Ég veit ekki af hverju ég er enn þá á lífi.“