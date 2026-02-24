fbpx
Gunnar Eyjólfsson hefði orðið 100 ára í dag – „Fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum"

Þriðjudaginn 24. febrúar 2026

„Pabbi hefði orðið hundrað ára í dag. Það er nú dálítið, hefði hann sagt. Og það er rétt. Margs er að minnast. Pabbi var bara þannig karakter. Þannig pabbi, þannig afi, þannig vinur, þannig leikari.“

Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í pistli á Facebook-síðu sinni. Þorgerður vekur þar athygli á því að faðir hennar, Gunnar Eyjólfsson leikari, hefði orðið 100 ára í dag. Hann lést þann 21. nóvember 2016, níræður að aldri.

„Mér hefur þótt undurvænt um það í gegnum tíðina þegar fólk, alls staðar að af landinu, hefur sagt mér frá upplifun þess í leikhúsi með pabba á sviði. Þegar það segist hafa séð hann á sínum tíma í Pétri Gaut, hann hafi verið magnaður Andri í Andorra, líka sem Galdra-Loftur og jafnvel enn betri í Fást. Þau hafi gert sér sérstaka ferð frá Ísafirði, Húsavík, Höfn eða bara Rauðarárstígnum til að sjá hann leika og finna kraftinn sem fylgir leikhúsinu.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra

Þorgerður rifjar upp að hún hafi sjálf munað eftir honum sem Jagó í Óþelló og fundist óþægilegt hversu vondan mann hann lék. „Eiginlega ómögulegt og vildi að hann breytti karakternum, yrði góður eins og hann væri sjálfur.“

Hún rifjar upp að hann hafi hlegið og knúsað hana og reynt að útskýra fyrir henni, sjö ára stelpunni sinni, að hann skildi pabbann eftir inni á herbergi og þetta væru töfrar leikhússins sem hún ætti að njóta.

Þorgerður segir að faðir hennar hafi verið kærleiksríkur og krefjandi í senn, ekki gefið afslátt af sjálfum sér og ekki verið skoðanalaus – fjarri lagi. „Sagði reyndar að samfélaginu væri fyrst hætta búin ef fólk myndaði sér ekki skoðanir og léti mata sig án gagnrýninnar hugsunar. Hann var með ríka réttlætiskennd og mikill sögumaður.“

Hún rifjar svo upp að það hafi snert hana þegar maður vatt sér upp að henni sem sagðist eiga föður hennar allt að þakka.

„Ekki síst lífið sjálft. Ég heyrði það kannski ekki á mæli hans en þessi maður sagðist hafa verið stamari. En eftir að hafa farið til pabba þá breyttist líf þessa manns og hann væri pabba ævarandi þakklátur. Ég sagði pabba frá þessu en hann vildi lítið gera úr því. Væri bara eitt af því sem hann gæti reynt að gera ef til hans væri leitað. En það tækist ekki alltaf. Ég var og er auðvitað stolt af pabba sem listamanni og leikara. Það vorum við mamma og Kaja. Heldur betur. En hann var fyrst og síðast besti pabbinn í öllum heiminum.“

Færslu Þorgerðar má lesa í heild sinni hér að neðan. Ef hún birtist ekki er hægt að smella hér.

