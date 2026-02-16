Gítarleikari Radiohead vill tónlist sína úr umdeildri heimildarmynd um Melaniu Trump

Jonny Greenwood, gítarleikari hljómsveitarinnar Radiohead, hefur krafist þess að tónlist sem hann samdi verði fjarlægð úr heimildarmyndinni um Melaniu Trump. Greenwood var ekki spurður álits á notkuninni.
Greint er frá þessu í dagblaðinu San Francisco Chronicle.
Tónlistin sem um ræðir var upphaflega notuð í kvikmyndinni Phantom Thread, leikinni mynd eftir Paul Thomas Anderson frá árinu 2017 sem skartaði Daniel Day-Lewis í aðalhlutverki. Var Greenwood tilnefndur til óskarsverðlauna fyrir téða tónlist.
Anderson hefur tekið undir kröfu Greenwood um að tónlistin verði fjarlægð úr heimildarmyndinni Melania. Hvorugur þeirra á hins vegar höfundarréttinn að tónlistinni heldur kvikmyndaverið Universal.
„Það er búið að vekja athygli okkar á því að tónlist úr kvikmyndinni Phantom Thread hafi verið notuð í heimildarmyndinni Melania,“ segir í yfirlýsingu Greenwood og Anderson um málið. „Þó að Jonny Greenwood eigi ekki höfundarréttinn að tónlistinni þá hafði Universal ekkert samráð við hann um notkun til þriðja aðila, sem er brot á rétti tónskáldsins. Þess vegna hafa bæði Jonny og Paul Thomas Anderson krafist þess að tónlistin verði fjarlægð úr heimildarmyndinni.“
Framleiðendur heimildarmyndarinnar hafa hins vegar hafnað kröfu Greenwood og Anderson.
„Þetta er hrein lygi. Við höfum lagalegan rétt til að nota alla tónlistina í myndinni Við gerðum allt á réttan hátt,“ sagði Marc Beckman, ráðgjafi Melaniu Trump.
Fyrir utan það að nota tónlist í óleyfi þá hefur heimildarmyndin fengið mikla gagnrýni og þykir ein sú versta sem komið hefur út. Hún fær aðeins 10% einkunn á vefsvæðinu Rotten Tomatoes svo dæmi sé tekið. Þá hefur miðasalan verið langt undir væntingum miðað við gríðarlegan framleiðslukostnað myndarinnar.