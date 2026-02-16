fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

Gítarleikari Radiohead vill tónlist sína úr umdeildri heimildarmynd um Melaniu Trump

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 16. febrúar 2026 17:30

Heimildarmyndin um Melaniu þykir vera afleit.

Jonny Greenwood, gítarleikari hljómsveitarinnar Radiohead, hefur krafist þess að tónlist sem hann samdi verði fjarlægð úr heimildarmyndinni um Melaniu Trump. Greenwood var ekki spurður álits á notkuninni.

Greint er frá þessu í dagblaðinu San Francisco Chronicle.

Tónlistin sem um ræðir var upphaflega notuð í kvikmyndinni Phantom Thread, leikinni mynd eftir Paul Thomas Anderson frá árinu 2017 sem skartaði Daniel Day-Lewis í aðalhlutverki. Var Greenwood tilnefndur til óskarsverðlauna fyrir téða tónlist.

Anderson hefur tekið undir kröfu Greenwood um að tónlistin verði fjarlægð úr heimildarmyndinni Melania. Hvorugur þeirra á hins vegar höfundarréttinn að tónlistinni heldur kvikmyndaverið Universal.

„Það er búið að vekja athygli okkar á því að tónlist úr kvikmyndinni Phantom Thread hafi verið notuð í heimildarmyndinni Melania,“ segir í yfirlýsingu Greenwood og Anderson um málið. „Þó að Jonny Greenwood eigi ekki höfundarréttinn að tónlistinni þá hafði Universal ekkert samráð við hann um notkun til þriðja aðila, sem er brot á rétti tónskáldsins. Þess vegna hafa bæði Jonny og Paul Thomas Anderson krafist þess að tónlistin verði fjarlægð úr heimildarmyndinni.“

Framleiðendur heimildarmyndarinnar hafa hins vegar hafnað kröfu Greenwood og Anderson.

„Þetta er hrein lygi. Við höfum lagalegan rétt til að nota alla tónlistina í myndinni Við gerðum allt á réttan hátt,“ sagði Marc Beckman, ráðgjafi Melaniu Trump.

Fyrir utan það að nota tónlist í óleyfi þá hefur heimildarmyndin fengið mikla gagnrýni og þykir ein sú versta sem komið hefur út. Hún fær aðeins 10% einkunn á vefsvæðinu Rotten Tomatoes svo dæmi sé tekið. Þá hefur miðasalan verið langt undir væntingum miðað við gríðarlegan framleiðslukostnað myndarinnar.

Á annað hundrað milljónir í starfslokasamninga
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Er svekktur með að hafa gengið í raðir City síðasta sumar – Brotin loforð
Kristín yfirgefur Íslandsmeistarana og semur við Fram
Láta City vita af verðmiðanum
Hafrún er komin með nóg af þessari umræðu um afreksfólk – „Gengur ekki að það sé ráðist á það fyrir það í heimspressunni“
Bandaríkjamaður viðurkenndi að íslenska leiguíbúðin væri illa þrifin – Fékk samt megnið af tryggingunni til baka
