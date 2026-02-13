fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Löðrungaði barnsföðurinn eftir niðurlægjandi útspil sem átti að vera rómantískt

Fókus
Föstudaginn 13. febrúar 2026 14:16

Valentínusardagurinn er á morgun en hvergi er haldið jafn hátíðlega upp á hann og í Bandaríkjunum, en þar keppist fólk við að koma ástinni sinni á óvart með rómantískum gjöfum eða athöfnum. Rómantíkin getur samt stundum verið sjúk, eins og segir í laginu, og er ágætt að taka fyrst stöðuna á makanum og sjá hvort hann sé yfirhöfuð tilbúinn í rómantík. Það var raunveruleikastjarnan Khloé Kardashian ekki fyrir nokkrum árum þegar barnsfaðir hennar, Tristan Thompson, reyndi að vera rómantískur.

Kardashian greinir frá atvikinu í hlaðvarpi sínu, Khloé in Wonder Land. Hún rifjar upp að þegar atvikið átti sér stað hafi hún verið reið út í Thompson, hún hafi eiginlega hatað hann. Hún útskýrir ekki hvers vegna en tekur fram að þetta átti sér stað eftir að dóttir þeirra True kom í heiminn, en hún er fædd árið 2018, en áður en sonur þeirra Tatum kom í heiminn árið 2022. Á þessum tímabili voru Khloé og Tristan sundur og saman eftir að Tristan varð uppvís að framhjáhaldi.

Þó að Kardashian hafi rifjað þetta upp í tilefni Valentínusardags tekur hún fram að þetta gerðist á ósköp venjulegum degi þar sem hún átti sér einskis ills von.

„Einu sinni var sungið fyrir mig og ég held það hafi verið bara venjulegur dagur þar sem ég átti engan veginn von á þessu.“

Tristan hafði fengið söngvarann Giveon til að koma til Kardashian og syngja fyrir hana. Þetta var skömmu áður en þau hættu saman.

„Ég man hvað ég hataði Tristan og hugsaði: „Af hverju ertu að gera mér þetta?“ og á meðan var Giveon að syngja af öllu sínu hjarta. Tristan reynir að setjast við hliðina á mér og ég er löðrunga hann en aumingja Giveon heldur áfram að syngja. Þetta var niðurlægjandi.“

Kardashian áttaði sig á að Giveon var að standa sig eins og hetja í neyðarlegum aðstæðum svo hún sótti dóttur sína svo hún þyrfti ekki að vera þarna ein með barnsföðurnum. „Ég þurfti þriðju manneskjuna til að komast undan Tristan, ég var svo pirruð út í hann.“

Hún og Tristan hættu svo endanlega saman einhverju síðar en þau voru áfram vinir og eignuðust Tatum með aðstoð staðgöngumóður. Kardashian viðurkennir í þættinum að hún hafi ekki verið við karlmann kennd síðan rétt eftir að Tatum kom í heiminn. Henni leiðist það samt ekkert. Það sé ákveðinn kraftur í því að vera einstæð, hamingjusöm og fertug. Börnin séu í forgangi hjá henni og ástarlífið mætir afgangi.

 

