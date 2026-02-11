Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns

Tónlistarmaðurinn Bad Bunny steig á svið á sunnudagskvöldið sem flytjandi Apple Music Super Bowl LX hálfleikssýningarinnar Ofurskálarinnar. Bad Bunny var klæddur sérsniðnum hvítum Zara-fatnaði með fullt af falinni táknfræði.
Bad Bunny klæddist stuttri sérsniðinni treyju sem bar nafnið Ocasio að framanverðu og töluna 64 á bakinu. Vangaveltur um þýðingu tölunnar fóru strax á kreik þar til Brian McCarthy, talsmaður NFL, deildi á samfélagsmiðlum að „Bad Bunny heiðraði frænda sinn sem spilaði fótbolta með því að klæðast númeri hans 64.“
Bad Bunny útskýrði sjálfur töluna í viðtali við Harper’s Bazaar.
„Árið 1964 fæddist Tio Cutito minn. Hann er bróðir móður minnar. Allt sem ég veit um NFL er honum að þakka,“ sagði Bad Bunny. „Þegar hann var 17 ára fór hann til að vinna í Bandaríkjunum og sneri aldrei aftur til Puerto Rico, þó hann kæmi alltaf í heimsókn og dvaldi hjá okkur í lok janúar eða byrjun febrúar. Þetta var hápunktur eftir tímabilið í NFL svo ég horfði alltaf á leikina með honum. Hann var mikill aðdáandi San Francisco 49ers og heimavöllur þeirra er þar sem Super Bowl fór fram í ár,“ sagði söngvarinn og tengdi ekki aðeins búning sinn heldur einnig staðsetningu leiksins við frænda sinn, sem lést fyrir tveimur árum.
„Mig dreymdi alltaf um að fara með frænda minn á Super Bowl, en ég gat það ekki, andlát hans var skyndilegt. Svo ég ákvað að taka hann með mér á treyjuna mína þegar ég kom fram á Super Bowl: OCASIO, eftirnafn hans, sama nafn og mamma mín, ásamt fæðingarári hans, ’64.“
Bad Bunny sagðist tileinka frænda sínum flutning sinn áður en hann steig á völlinn, vitandi að hann væri viðstaddur og „stoltur af frænda sínum.“
Sýningin í heild sinni var hylling til Puerto Rico og fagnaði ríkri menningu samveldisins með dansi, mat, framsetningu landbúnaðar og fleiru.
Bad Bunny söng vinsæl lög eins og Titi Me Preguntó, Yo Perreo Sola og DtMF og fékk til liðs við sig fræga vini eins og leikarana Pedro Pascal, og Jessicu Alba og tónlistarmennina Cardi B, Lady aga og Ricky Martin.
New York Post greinir frá að 124,93 milljón Bandaríkjamanna hafi horft á leikinn í ár, fleiri horfðu á hálfleikssýningu Bad Bunny eða 128,2 milljónir. Leikurinn er þar með í öðru sæti yfir mesta áhorfs úrslitaleikja NFL, þar sem leikurinn 2025 sló áhorfsmet með 127,71 milljón Bandaríkjamanna sem horfðu. Alþjóðlegar áhorfstölur leiksins í ár verða birtar í næstu viku.