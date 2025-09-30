fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Það eru tökurnar sem skipta máli“

Fókus
Þriðjudaginn 30. september 2025 08:30

Bjarni rennir fyrir fiski í Laxá í Kjós

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í sjöunda þætti af Veiðinni með Gunnar Bender, sem unninn er í samstarfi við Veiðar.is, er slegist í för með Bjarna Brynjólfssyni í Laxá í Kjós þar sem rennt er fyrir sjóbirtingi og laxi í blíðaskaparveðri í september. Bjarni er ötull veiðimaður en Kjósin, sem er að hans mati ein af mest krefjandi ám landsins, er ein af hans uppáhalds. Bjarni hnýtir sínar flugur sjálfur og segir að það auki ánægjuna af því að standa við árbakkann. Leynivopnið Rússinn var gjöfull og það var mikið líf í ánni þrátt fyrir að fiskarnir hafi ekki verið áfjáðir í að koma í land.

„Það eru tökurnar sem skipta máli,“ segir Bjarni brosandi og naut sín í botn.

Bjarni Brynjólfsson og Gunnar Bender fara yfir stöðuna

 

Veiðar.is er nýr frétta- og upplýsingavefur um sport- og laxveiðar í íslenskri náttúru. Á vefnum eru nýjustu fréttir úr veiðinni og því sem þar gerist á hverjum tíma, auk viðtala og frásagna af veiðiferðum, reynslu og upplifun einstaklinga og hópa í veiðimennsku. Gunnar Bender ritstjóri er annálaður áhugamaður um stangveiðar í ám og vötnum, með áratuga reynslu af sportveiði og veiðimennsku. Gunnar hefur ferðast um landið árið um kring og hitt sportveiðifólk og aðra áhugasama um veiðar og útivist.

Í þessum ferðum sínum dreifir Gunnar m.a. Sportveiðiblaðinu, einu mest lesna og virtasta tímariti um laxveiðar á Íslandi en Gunnar stofnaði til útgáfunnar fyrir 40 árum og hefur verið þar ritstjóri og útgefandi síðan. Veiðiþætti Gunnars þekkja margir en hann hefur framleitt slíka þætti um veiðar í villtri náttúru Íslands og frá helstu laxveiðiám landsins. Nokkrir af veiðiþáttum Gunnars eru aðgengilegir á veidar.is og á YouTube rásinni Veiðar.

Myndefni frá sportveiðinni skipar eðlilega háan sess í uppsetningu á vefsvæði veidar.is og er nú þegar komið talsvert mikið safn mynda af veiðimönnum og aflabrögðum þeirra við fjölbreyttar aðstæður. Á veidar.is er auk þess vísir af myndasafni þar sem eru myndir af helstu fuglum úr íslenskri náttúru og sem hafa orðið á vegi ljósmyndarans Maríu Bjargar Gunnarsdóttur.

Hér má sjá nýjasta þáttinn í heild sinni:

Veiðin Laxá í Kjós.mp4
play-sharp-fill

Veiðin Laxá í Kjós.mp4

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 15 mínútum
„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum

Mest lesið

Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök – Hengdi sig á heimili sínu
Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Sauð upp úr á Bylgjunni þegar Stefán Einar og Margrét tókust á – „Þú ert ekki að stjórna þessum þætti, Stefán Einar“
Fjárfestir náði að selja hlutabréf í Play á sama tíma og tilkynnt var um endalokin
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu

Nýlegt

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“
Lést aðeins 19 ára um helgina – Fékk höfuðhögg og fór í hjartastopp í kjölfarið
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Spáir fyrir um framtíð Gerrard og telur að þetta gæti hentað öllum
Sænski herinn grautfúll – Löngu búinn að biðja stjórnvöld um auknar drónavarnir en engin svör fengið
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Í gær

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Í gær
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Í gær
Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Í gær

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics

Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?

Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý
Fókus
Fyrir 3 dögum

Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“

Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum

Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir að hann hafi ekki verið latur heldur annars hugar vegna ummæla Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 3 dögum
Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Byrjaður með nýrri kærustu eftir skilnaðinn – Hún er OnlyFans-stjarna og 26 árum yngri
Fókus
Fyrir 4 dögum
Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí
Fókus
Fyrir 4 dögum
Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað
Fókus
Fyrir 4 dögum

Krummi sakar tónlistarmann um gervimennsku – „Með yfir 900 þúsund fylgjendur á Instagram en fær 20-30 like á hverja færslu“

Krummi sakar tónlistarmann um gervimennsku – „Með yfir 900 þúsund fylgjendur á Instagram en fær 20-30 like á hverja færslu“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Fókus
Fyrir 5 dögum

Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum

Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”
Fókus
Fyrir 5 dögum
Carmen Electra 53 ára í djarfri myndatöku
Fókus
Fyrir 5 dögum

Drama í DWTS: Erfitt að vinna með leikaranum

Drama í DWTS: Erfitt að vinna með leikaranum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Grófur brandari frá Dominos vekur athygli: „Var engum sem datt í hug: „Hmm, kannski ekki sniðug hugmynd?“

Grófur brandari frá Dominos vekur athygli: „Var engum sem datt í hug: „Hmm, kannski ekki sniðug hugmynd?“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Nýjar vendingar í Coldplay-hneykslinu: Ekkert framhjáhald og málið ósanngjarnt segir heimildarmaður
Fókus
Fyrir 5 dögum
Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur
Hide picture