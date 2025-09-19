Var morðinu á Charlie Kirk ætlað að koma af stað borgarastyrjöld í Bandaríkjunum?

Íhaldsáhrifavaldurinn Charlie Kirk var ráðinn af dögum þann 10. september síðastliðinn í Utah, Bandaríkjunum. Charlie var þar staddur til að halda útifund með nemendum í Utah Valley-háskólanum en áhrifavaldurinn hafði miklar mætur af rökræðum og nýtti hvert færi til að leiða saman fólk með ólíkar skoðanir til að rökræða málefni líðandi stundar og stjórnmál.
Charlie var mjög íhaldssamur og var meðal annars tortrygginn gegn trans fólki og taldi að Bandaríkjunum væri betur borgið ef konur myndu yfirgefa vinnumarkaðinn til að gerast húsmæður. Hann var líka mikill talsmaður málfrelsis og byssuréttinda. Hann var ekki allra en íhaldsmenn, og þá einkum þeir yngri, höfðu miklar mætur á honum.
Mikil reiði hefur gripið um sig í Bandaríkjunum eftir morðið, enda þykir mörgum ljóst að Kirk hafi verið myrtur fyrir skoðanir sínar. Ungur maður, Tyler Robinson, gaf sig fram um 33 klukkustundum eftir voðaverkið eftir að hann hafði játað á sig morðið við fjölskyldu sína og vina. Ekki liggur enn fyrir hvers vegna Robin gerði þetta, en hann hefur neitað að tjá sig við lögreglu. Vísbendingar eru þó komnar fram um að hann hafi talið Kirk vera boðbera haturs og talið sig þurfa að stöðva hann.
Líklega kemur það fáum á óvart að samsæriskenningar séu þegar komnar fram um morðið en félagarnir í hlaðvarpinu Álhatturinn skoða í nýjasta þætti sínum hvort að morðið gæti mögulega hafa verið liður í því að koma af stað borgarastyrjöld í Bandaríkjunum, enda liggur fyrir að skautun milli hægri- og vinstrimanna hefur aukist mikið undanfarna viku og var hún þó mikil fyrir.
Við gefum álhöttum orðið en í lýsingu þáttarins segir:
„Charlie Kirk var ekki bara einhver gaur með sterkar skoðanir og hlaðvarp. Hann var táknmynd heillar kynslóðar ungs íhaldsfólks. Strákur úr úthverfi Chicago sem hætti háskólanámi til að stofna Turning Point USA, samtök sem börðust gegn því sem hann kallaði woke-heilaþvott og vinstri slagsíðu í bandarískum háskólum. Fyrir sumum var hann hetja sem sagði það sem aðrir þorðu ekki að segja. Fyrir öðrum var hann ógn og rödd sem kynti undir tortryggni og fordóma. En fáir höfðu jafn mikla ástríðu fyrir rökræðum og stjórnmálaumræðu og Charlie. Hann átti eldheita og dygga stuðningsmenn en líka blóðheita andstæðinga sem gjörsamlega hötuðu hann, einungis vegna skoðana hans. Fólk sem var við það að froðufella af reiði í hvert sinn sem Charlie leyfði sér að tjá sig um sín hjartans mál.
Svo á björtum septemberdegi í Orem í Utah var hann skotinn til bana af leyniskyttu, á viðburði sem Turning Point stóð fyrir þar sem byssueign almennings var eitt af umræðuefnunum. Viðburðurinn er tekinn upp frá öllum sjónarhornum, sendur út í beinni og dreifist um netið á ógnarhraða. Líkt og eldur í sinu. Og líkt og hendi sé veifað vöknuðu strax grunsemdir á netinu. Var þetta bara einmana veikur einstaklingur með byssu eða hluti af einhverju stærra plotti? Var markmiðið að vekja reiði, búa til píslarvott og hleypa af stað hringekju hefnda? Hella olíu á eld pólitískra deilna og magna enn frekar upp klofning í nú þegar tvístruðu samfélagi? Eða var þetta kannski bara afleiðing stundarbrjálæðis í virkilega veikum manni?
Hverjir hefðu hag af því að kveikja slíkan eld? Vinstrið sem hefur sterk ítök í háskólum og vill lama hægri vænginn? Öfgahægrið sem vill nýta sér Kirk sem píslarvott til að réttlæta hefndaraðgerðir? Djúpíkið sem vill herða öryggislög og auka eftirlit með okkur öllum? Eða erlend ríki sem fagna sundrungu og upplausn í Bandaríkjunum? Eða mesti óvinur allra sannra álhatta, hið alræmda siðblinda Skuggavald sem svífst einskis og raunverulega stjórnar öllu með harðri hendi bakvið tjöldin.
Hvað sem átti sér stað í Utah þennan dag er eitt alveg morgunljóst. Morðið á Charlie Kirk hefur hækkað hitastigið í bandarískri pólitík og blásið vel upp í eldi menningarstríðsins. Er þetta upphafið að stærra átakaskeiði og mögulegri borgarastyrjöld eða hræðilegur en einstakur atburður sem sumt fólk er að lesa of mikið í?
Allt þetta og margt fleira í þessum nýjasta þætti Álhattarins þar sem Guðjón Heiðar, Haukur Ísbjörn og Ómar Þór velta því fyrir sér hvort morðið á Charlie Kirk hafi verið plott til að kveikja borgarastyrjöld í Bandaríkjunum.“