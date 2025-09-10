fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Fókus
Miðvikudaginn 10. september 2025 08:20

Harry og Vilhjálmur

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrverandi bryti (e. butler) Buckingham-hallar, Grant Harrold, afhjúpar í nýútkominni bók sinni, The Royal Butler, fjögurra orða álit Filippusar prins um hjónaband Harrys prins og Meghan Markle, og af hverju Karl konungur mun aldrei aftur treysta Harry og áætlun Vilhjálms um að nútímavæða konungsfjölskylduna.

Grant Harrold

„Konungurinn treystir ekki Harry vegna þess sem Harry hefur sagt. Hann óttaðist að hann myndi nota það sér í hag. Og það hefur hann gert,“ sagði Harrold við Page Six. „Hann hefur gert það sem heimilisfólk gerir venjulega og sagt frá öllu. Það er stórmál fyrir fjölskylduna að einn af fjölskyldunni geri þetta. Þau voru öll svo náin og að sjá það samband algjörlega eyðilagt, ég sé þau ekki geta lagað sambandið.“

Harry er staddur í Bretlandi í þessari viku, þar sem orðrómur er um að hann eigi áheyrn hjá konunginum föður sínum, en Harrold varar við því að hlaðvarps-, bóka- og sjónvarpssamningar hans og Markle útiloki að þau komi aftur inn í konungsfjölskylduna.

„Ef þau sættast og síðan kemur upp nýtt ósætti hvað er það sem stoppar að komi ekki önnur bók, Netflix-þáttaröð eða viðtal um nýja ósættið?“ spurði Harrold.

Harrold, sem var bryti Karls konungs á árunum 2004 til 2011 (þegar Karl var prinsinn af Wales), sagði að Vilhjálmur og Harry hefðu enn verið ótrúlega nánir meðan hann gegndi þjónustu sinni.

„Þeir tveir voru ekki bara bestu vinir, þeir voru óaðskiljanlegir. Í Highgrove [einkaheimili Karls] voru þeir alltaf saman. Þeir fóru í göngutúra saman, saman á krána, saman á mótorhjól. Mjög sjaldan gerðu þeir hluti í sitthvoru lagi.“

Highgrove

Í bókinni, sem kemur út 23. september, skrifar Harrold um hvernig allt breyttist eftir að Harry hitti Markle í júlí 2016.

„Um leið og Meghan kom inn í líf hans breyttist allt. Það gæti verið að Harry hafi upplifað sjálfan sig og skyndilega ákveðið að honum líkaði ekki við skipulagið, en vandamálið er að Meghan var með honum þegar það gerðist. Stærsta breytingin í lífi Harrys er Meghan.“

Harrold telur þó einnig að „eitthvað stærra hafi gerst“ á milli bræðranna.

„Ég varð virkilega hissa þegar þeir rifust. Það hlýtur að vera eitthvað dýpra í gangi sem okkur er ekki sagt frá.“

Vilhjálmur, Markle og Harry

Meðal ýmissa ávíta á bróður sinn í endurminningum sínum Spare sakaði Harry William um að hafa ráðist á hann líkamlega og slegið hann í gólfið og brotið hundaskál árið 2019. Hann kallar hann einnig „ástkæran bróður sinn og erkióvin“ í bókinni.

Bræðurnir voru þó enn í góðum samskiptum þegar Harry og Markle giftust árið 2018 í stórri athöfn í St. George’s kapellunni í Windsor kastala, þar sem bæði Elísabet II, hin látna drottning, og Filippus prins, voru viðstödd. Harrold sagði að Filippus hefði ekki getað staðist að segja álit sitt á brúðkaupinu.

Elísabet og Filippus

„Þegar öllum formsatriðum var lokið horfðum við á hamingjusama parið, og síðan aðra meðlimi konungsfjölskyldunnar, ganga út úr kapellunni. Þegar Filippus prins kom út sneri hann sér að drottningunni og sagði: „Guði sé lof að þetta er búið.“ (e. Thank f–k that’s over.)

„Þetta var mjög fyndið. Ég held að hann hafi verið að tala fyrir hönd meirihluta fólks sem var viðstatt, en hann var maðurinn sem sagði það í raun og veru. Ég stóð á móti honum og það var svo fyndið,“ sagði Harrold, sem bætir við að athugasemdin hefði fengið drottninguna, sem lést árið 2022, til að snúa sér að eiginmanni sínum og brosa.

Þegar Markle var komin í embætti sem meðlimur konungsfjölskyldunnar var hún talin truflun. Á þeim tæpu tveimur árum sem hún var starfandi meðlimur konungsfjölskyldunnar varð hún fljótt þekkt fyrir að reyna að gera hlutina á sinn hátt og pirra marga.

Harrold minntist eins atviks þar sem Markle vildi bjóða vinum sínum í hádegismat á degi sem hún átti að sinna konunglegum skyldustörfum.

„Hún vildi frekar borða hádegismat með vinum sínum, hélt að það væri í lagi en það var það ekki,“ sagði Harrold og benti á að konunglega dagbókin væri fullbókuð sex mánuði fram í tímann.

„Þannig virkar þetta ekki. Það er ekki hægt að breyta dagskránni. Hún hélt greinilega að hún gæti komið inn og gert sitt, en það er ekki hægt,“ bætti Harrold við.

„Ég held að vandamálið með Meghan sé að hún fór inn í stofnunina, sem konungsfjölskyldan er, og gerði ráð fyrir eftir að hafa horft á allar Disney-prinsessurnar að það yrði eins og hún vildi. Þegar maður gengur til liðs við konungsfjölskylduna fær maður reglur og verklagsreglur sem þarf að fylgja.“

Á sama tíma segir Harrold í bókinni að þrátt fyrir aðdáun konungsfjölskyldunnar á hefðum, búist hann við að Vilhjálmur, 43 ára, muni afnema mörg af langvarandi formsatriðum þegar hann verður þjóðhöfðingi og nota valdatíð sína til að ýta á „endurstillingarhnapp“ og minnka fjölda lykilpersóna fjölskyldunnar.

„Satt best að segja, þegar George, Charlotte og Louis, börn Vilhjálms og Katrínar, verða fullorðin og byrja að taka þátt, þá mun konungsvaldið aðeins samanstanda af Walesprinsinum og þremur börnum þeirra,“ segir Harrold.

„Konungsvaldið mun verða brothættara með árunum og það er að breytast. Það er orðið meira eins og frægðarfólk heldur en söguleg stofnun. Harry var fyrsti frægi konungsfjölskyldumeðlimurinn.“

Harrold bendir á að Walesfjölskyldan muni einnig halda áfram að lifa án bryta, eitthvað sem Vilhjálmur og Katrín, hafa gert í mörg ár.

„Ég vildi vera bryti, annast heimili þeirra og þau vildu það ekki,“ sagði Harrold. „Þau vildu gera hlutina sjálf. Þau bera sína eigin hluti, vaska upp og elda sjálf. Þau eru ennþá mjög þannig. Vilhjálmur tekur mjög mikið til verka. Ég er sá eini hingað til sem hef eitthvað komið að starfi ráðsmanns fyrir hann.“

Harrold bendir einnig á í bók sinni hvernig það að vinna fyrir konungsfjölskylduna getur stigið sumum meðlimum til höfuðs og ákveðnir vilja láta í sér heyra.

„Ég lærði snemma um stjórnmálin innan stofnunarinnar. Sumir starfsmenn geta verið konunglegri en konungsfjölskyldumeðlimir!“

Harrold bendir á að bílstjórarnir og ritararnir, sérstaklega, telji sig betri en aðrir starfsmenn Hann kallar þá viðeigandi „mennina í jakkafötunum.“

„Við áttum öll að vinna sem teymi. En það var alltaf þessi öfundartilfinning. Því hærra sem maður komst í starfi, því fleiri líkaði ekki við mann.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 19 mínútum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Í gær
Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Mest lesið

Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“
Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi

Nýlegt

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Virgil van Dijk heiðraður í Hollandi – Stúka nefnd í höfuðið á honum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
England með stórsigur: Ronaldo skoraði og Haaland setti fimm
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Daníel Tristan: „Þetta er bara það skemmtilegasta sem ég hef gert í lífi mínu“
Fókus
Í gær
Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Fókus
Í gær

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít

Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Fókus
Í gær
Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Í gær
Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni

Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást

Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla
Fókus
Fyrir 2 dögum

Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku

Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rick Davies söngvari Supertramp er látinn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Staðfestir að hún mun túlka Madonnu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“

Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“

Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“

Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
Fókus
Fyrir 3 dögum

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar
Fókus
Fyrir 3 dögum

116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða

116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“

Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ferðalag úr sársauka í styrk – „Það er hægt að finna gleði í lífinu þrátt fyrir erfiðleika“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA
Fókus
Fyrir 4 dögum

Jelly Roll grennist hratt en segist ekki nota þyngdarstjórnunarlyf – „Ég var að hugsa um að missa önnur 50 kíló“

Jelly Roll grennist hratt en segist ekki nota þyngdarstjórnunarlyf – „Ég var að hugsa um að missa önnur 50 kíló“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sjaldséð mynd af dóttur Pink sem stækkar hratt