Íslenskir Eurovision-aðdáendur bregðast við útspili Ísraels – „Allt til að láta fólk gleyma því hver raunverulegu fórnarlömbin eru hérna“

Söngkonan Yuval Raphael verður fulltrúi Ísraels í Eurovision í Sviss í vor. Yuval er ein þeirra sem lifði af árás Hamas-liða á tónlistarhátíðina Nova sjöunda október 2023.

Þátttaka Yuval var til umræðu í Facebook-hópnum Júróvisjón 2025.

„Svo segja sumir að þessi keppni er núll pólitísk. Hér er sönnun um að hún sé það,“ sagði einn meðlimur hópsins.

„Vá, eins pólitískt og hægt er,“ sagði annar hópmeðlimur og vísaði í fréttina sem var deilt í hópinn af JPOST.com:

„„The song that Yuval Raphael will perform at Eurovision will be selected at a later date by a committee established by Israel’s public broadcaster specifically for this purpose.“

Með öðrum orðum þá mun hvítþvottarlagið sem á að gaslýsa allan heiminn vera samið seinna.“