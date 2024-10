Fórnaði öllu til að elta kærastann til Texas – Þá afhenti hann henni bréf sem breytti öllu

Ung kona hefur sett TikTok á hliðina eftir að hún deildi þar sambandsslitum sínum, en skoðanir eru þó skiptar um það hvort konan eigi skilið vorkunn eða hvort hún hafi mátt vita í hvað stefndi.

Konan starfar sem söngkona og áhrifavaldur og kallar sig Spritely. Hún lýsti því í myndbandi hvernig hún fórnaði öllu til að flytja til Texas með kærasta sínum til nokkurra ára.

Þau bjuggu áður í Los Angeles en þegar kærastinn sagðist vilja búa nær föður sínum í Texas ákvað Spritely að segja skilið við vinnuna sína, íbúðina – allt til að fylgja kærastanum. Hún notaði meira að segja væna flís af sparnaði sínum til að fjármagna flutningana.

Þegar hún var komin til Texas byrjaði hún að koma sér fyrir. Hún þurfti að bíða í nokkra mánuði eftir að búslóðin hennar skilaði sér, en þetta var allt að þokast í rétta átt þegar kærastinn kom heim úr ferðalagi með fjölskyldu sinni. Kærastinn rétti henni handskrifað bréf. Í bréfinu lýsti hann því að þau ættu hreinlega enga samleið og best væri að slíta sambandinu.

Þar með þurfti Spritely aftur að pakka öllu sem hún á, en að þessu sinni flutti hún til Flórída þar sem hún býr hjá móður sinni á meðan hún kemur undir sig fótunum aftur.

Myndbandinu deildi hún fyrir um viku og þegar hafa rúmlega 2 milljónir manna horft á það. En skoðanir eru þó skiptar. Margir vorkenndu Spritely rosalega, en svo fór fólk að skoða eldri myndbönd hennar.

Í eldri myndböndum lýsti Spritely því óvart sjálf hvað hún og kærastinn áttu illa saman. T.d. hafði hún deilt myndbandi frá 2 ára sambandsafmæli þeirra þar sem hún greindi fylgjendum frá því að hafa samið rómantískt ástarlag til kærastans. Kærastinn hins vegar hataði lagið og hataði athyglina sem það fékk á TikTok. Í öðru myndbandi lýsti Spritely því að kærastinn neitaði að gefa henni með sér af þeim mat sem hann keypti og að hann ætti erfitt með að umbera fólk, þar með talið hana.

Einn netverji skrifar: „Var algjörlega í liði með konunni sem flutti frá Los Angeles til Texas bara svo kærastinn hennar gæti hætt með henni upp úr þurru, eða allt þar til ég sá skýr merki um að hún hafi árum saman vitað að hann klárlega hataði hana.“

was totally on the side of the lady who moved from LA to TX only to get dumped by her boyfriend out of the blue until the receipts showed she’s known for *years* that he explicitly hated her. pic.twitter.com/O3uuRauU25

— ally (@missmayn) October 21, 2024