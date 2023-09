Sharon Osbourne viðurkenndi að hafa gengið „of langt“ með megrunarlyfið

Sjónvarpsstjarnan Sharon Osbourne viðurkenndi á dögunum að hún hafi gengið of langt með notkun megrunarlyfsins Ozempic. Hún hefur misst rúmlega þrettán kíló.

Sharon, 70 ára, sást með dóttur sinni Aimee, sem heldur sig að mestu frá sviðsljósinu, á dögunum og hafa myndir af henni vakið mikla athygli.

Sharon Osbourne steps out with rarely seen daughter Aimee, shows off 30-pound weight loss in London https://t.co/eisTD2PYmZ pic.twitter.com/k4Rs4gEKjs

— Page Six (@PageSix) September 29, 2023