Gerir grín að sjálfri sér eftir að hún flassaði óvart í beinni

Söngkonan Camila Cabello gerir grín að sjálfri sér eftir að hafa óvart flassað geirvörtu í beinni í The One Show á BBC. Hún var í þættinum til að ræða um nýja lag hennar og Ed Sheeran, „Bam Bam“.

Söngkonan var gestur í þættinum í gegnum fjarfundabúnað og var beðin um að sýna uppáhalds danshreyfinguna sína við lagið. Hún varð að ósk þeirra en sýndi óvart aðeins meira en hún ætlaði sér. Hún hélt þó áfram eins og fagmaðurinn sem hún er og sagði síðan: „Ég vona að þið sáuð ekki geirvörtu.“

Annar þáttastjórnandinn var í áfalli á meðan hinn sagði: „Veistu, ég held það var smá óheppni en ég veit ekki hvað ég sá, það var eitthvað.“

Camilu virtist líða frekar óþægilega á þeim tímapunkti. „Mamma mín er í næsta herbergi örugglega að fríka út yfir þessu,“ sagði hún.

Síðan hélt viðtalið áfram eins og ekkert hafi í skorist.

Hún gerði seinna grín að sjálfri sér á TikTok. „Þegar stílistinn þinn spyr hvort þú viljir geirvörtuhlífar og þú segir nei,“ skrifar hún í texta með myndbandinu og syngur með laginu undir: „I wish I had a time machine.“

Því miður tók það aðeins örfáar mínútur fyrir andstyggilega netverja til að taka skjáskot af beru brjósti Camilu og deila því á Twitter. Það er mikilvægt að hafa í huga að söngkonan ætlaði sér ekki að sýna þennan líkamspart og því má líkja allri dreifingu á myndinni við að dreifa nektarmyndum annarra án leyfis.

To all the gross old men sharing the screenshots of Camilas tits… get a grip, saddos.

To the girls… you should know better.

🙄#TheOneShow #CamilaCabello

— lyndseyowens (@lyndseyowens14) March 7, 2022